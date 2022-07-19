افتتاح الدورة 39 لمهرجان بنزرت الدولي : عرض "بابا سلومة" يعيد بهجة الحياة لمدرجات المسرح الصيفي

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بباقة من النغمات التونسية والبنزرتية التراثية والصوفية في سهرة بعنوان " بابا سلومة" اختارت هيئة مهرجان بنزرت الدولي بقيادة أحمد الطريفي أن تستهل فعاليات الدورة 39 لمهرجان بنزرت الدولي وإعادة الحياة والبهجة لمدرجات المسرح الصيفي ببنزرت الذي أصبح يحمل اسم الراحل عبد الحفيظ بن عيسى.سهرة الافتتاح شهدت حضورا مكثفا للآلاف من رواد المهرجان وجماهيره الذين انتظروا هذا الموعد بلهفة بعد أن توقف المهرجان العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا. وقد حضر عرض الافتتاح بالخصوص والي بنزرت سمير عبد اللاوي، رئيس المجلس الجهوي للثقافة، وثلة من ممثلي السلط الجهوية والمحلية.وتابع الحاضرون من عشاق الفن البنزرتي الأصيل، لوحات تعبيرية مجسمة لحكايات الأغاني المقدمة بلباس تقليدي متناسق مع باقة فنية ممزوجة بين الأصالة والحداثة كلمة ولحنا وتوزيعا، حيث امتزجت فيها إيقاعات الآلات الغربية والعربية كما حضرت إيقاعات الرقص المعاصر وترنيمات الإنشاد الصوفي.وشارك في تقديم هذه الأغاني والأناشيد حوالي 95 فنانا من مختلف الفئات العمرية من الجنسين بين منشدين وعازفين وراقصين ومسرحيين وفقت إدارة جمعية مهرجان بنزرت الدولي بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة، في تجميعهم في عرض افتتاحي اشتركت في إنتاجه مع جمعية النهضة التمثيلية ببنزرت وجمعية خميس ترنان للموسيقى العربية، كما ساهم في تأثيث فقراته أبناء المعهد العمومي للموسيقى والرقص ببنزرت.ورغم الصعوبات المالية، نجحت الهيئة المديرة للمهرجان في الحفاظ على التقليد السنوي الذي دأبت عليه منذ عديد الدورات، والمتمثل في تكريم الفن البنزرتي الأصيل والتعريف بالكفاءات الإبداعية التي تزخر بها الجهة، علاوة على ترسيخ ثقافة الاعتراف بالجميل للفنان البنزرتي من مختلف الأجيال ومنهم الفنان والمايسترو المرحوم " سليم البكوش".سهرة "بابا سلومة" راقت لجل الحاضرين الذين بلغ عددهم بحسب المنظمين نحو ستة آلاف، وتابعوا إلى آخر السهرة الباقة الغنائية المتنوعة التي حرص كل من الفنان فاروق السلاوي والفنان بشير جبالية و المخرج المسرحي لطفي التركي على هندستها وضبط إيقاعها الموسيقي ولوحاتها التعبيرية الراقصة والتمثيلية بأسلوب كوريغرافي مبهج زاده إمتاعا تفاعل الجماهير الحاضرة مع الوصلة الافتتاحية لشباب وشابات كورال المعهد العمومي للموسيقى ببنزرت، وأداء الفنان فاروق السلاوي لأغنية " الليل زاهي" ووصلة " نوزرانيات" لأهم الأغاني الصوفية التي أعاد توزيعها الفنان الراحل سليم البكوش علاوة عن معزوفات وأغاني " ترانيم" و "جيناكم زيار" التي يعشقها جمهور بنزرت ويرددها في مختلف المناسبات والأفراح.وجدير بالذكر أن إدارة المهرجان اختارت أن يكون عرض الافتتاح في أول السهرة مسبوقا بفقرة تكريمية لابن الجهة الراحل عبد الحفيظ بن عيسى الذي يعتبر "أب المشاريع الثقافية بولاية بنزرت" وإعلان إطلاق اسمه على فضاء المسرح الصيفي وتكريم عائلته. كما تم بالمناسبة عرض شريط وثائقي قيّم من تقديم الإعلامي رشيد البكاي تضمن تعريفا بالراحل وأبرز إسهاماته على الصعيد المحلي والوطني.كما تم قبيل انطلاق العرض أيضا، بدعوة من مدير المهرجان، الوقوف دقيقة صمت ترحما على شهيد المؤسسة العسكرية الرقيب البطل العربي صميدة الذي استشهد مساء أمس خلال أدائه ببسالة لواجب حماية وتأمين حرمة التراب الوطني، في عملية تصدي لـ6 سيارات تهريب قادمة من أحد البلدان المجاورة بمنطقة برج الخضراء، وقد شفعت دقيقة الصمت بأداء النشيد الوطني في موكب جماهيري مهيب تقديرا لنضالات أبطال تونس .ومن المنتظر أن يلاقي جمهور الدورة 39 لمهرجان بنزرت يوم غد الممثل المبدع معز التومي في عمله المسرحي الجديد "قرهمانة" .