والي بنزرت يقرر التمديد للهيئة التسييرية للنادي البنزرتي

قرر والي بنزرت سمير عبد اللاوي اليوم الاثنين التمديد في العهدة التسييرية المؤقتة للنادي البنزرتي برئاسة سامي بالكاهية إلى غاية 10 اوت المقبل.وجاء في الفصل الثاني لقرار التمديد -تحصل مراسل وات على نسخة منه- " انه حرصا على مواصلة السير العادي وتامين العملية الانتخابية لجمعية النادي الرياضي البنزرتي ، يمدد للهيئة التسييرية الوقتية المتركبة من كل من سامي بالكاهية رئيسا ومحمد رضا الشريف نائبا للرئيس وايمن الجزيري كاتبا عاما ونزار البراطلي امينا للمال ، بصفة حصرية لتسيير شؤون النادي بوصفها ممثله القانوني الوحيد الى حين تسلم الهيئة المديرة المنتخبة لمهامها على ان لا يتجاوز التمديد تاريخ 10 اوت 2022" .يذكر ان قرار التمديد الجديد هو الرابع من نوعه مما سيتيح للهيئة التسييرية للنادي البنزرتي التي كانت تسلمت مقاليد الجمعية يوم 14 نوفمبر 2021 ، مواصلة اعمالها في كنف الانضباط للنصوص القانونية و إتمام اشغال الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 24 جويلية المقبل وبالتالي تسليم امانة النادي للهيئة المنتخبة المقبلة .