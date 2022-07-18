والي بنزرت يقرر التمديد للهيئة التسييرية للنادي البنزرتي


Publié le Lundi 18 Juillet 2022 - 23:04قراءة: 0 د, 46 ث
      
قرر والي بنزرت سمير عبد اللاوي اليوم الاثنين التمديد في العهدة التسييرية المؤقتة للنادي البنزرتي برئاسة سامي بالكاهية إلى غاية 10 اوت المقبل.
وجاء في الفصل الثاني لقرار التمديد -تحصل مراسل وات على نسخة منه- " انه حرصا على مواصلة السير العادي وتامين العملية الانتخابية لجمعية النادي الرياضي البنزرتي ، يمدد للهيئة التسييرية الوقتية المتركبة من كل من سامي بالكاهية رئيسا ومحمد رضا الشريف نائبا للرئيس وايمن الجزيري كاتبا عاما ونزار البراطلي امينا للمال ، بصفة حصرية لتسيير شؤون النادي بوصفها ممثله القانوني الوحيد الى حين تسلم الهيئة المديرة المنتخبة لمهامها على ان لا يتجاوز التمديد تاريخ 10 اوت 2022" .


يذكر ان قرار التمديد الجديد هو الرابع من نوعه مما سيتيح للهيئة التسييرية للنادي البنزرتي التي كانت تسلمت مقاليد الجمعية يوم 14 نوفمبر 2021 ، مواصلة اعمالها في كنف الانضباط للنصوص القانونية و إتمام اشغال الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 24 جويلية المقبل وبالتالي تسليم امانة النادي للهيئة المنتخبة المقبلة .


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