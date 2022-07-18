منوبة: نحو ضبط خطة عمل وتدخلات متعلقة بالمياه والطاقة والغذاء ببلدية منوبة بعد اختيارها لتنفيذ مشروع "ميناريت 2"

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بلغ تنفيذ مشروع تمكين الحوكمة البلدية من اجل المرونة المناخية باستخدام نهج ترابط الموارد "ميناريت 2" الممول من قبل الوكالة الالمانية للتنمية والتعاون الدولي، ببلدية منوبة، مرحلة اعداد الدراسات والقيام بعمليات المسح المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء والسياسات العامة في قطاعات المياه والطاقة والغذاء، وقياس مؤشرات الأداء الخاصة بتنفيذ خطة المشروع بالتنسيق مع الادارات الجهوية المعنية والتي ستمكن من ضبط خطة عمل وتدخلات ستنتفع بها البلدية في غضون 10 سنوات.واوضح كاتب عام بلدية منوبة فتحي درواز ل"وات" بان ذلك ياتي بعد اختيار بلدية منوبة منذ 2021، بالاضافة الى بلدية رواد (ولاية اريانة) ، وبلدية عجلون (بالمملكة الاردنية)، للانتفاع بالمشروع الهادف الى تنفيذ جملة من المشاريع الصديقة للبيئة وخاصة المتصلة بالطاقة الشمسية لفائدة البلديات، وبناء وتعزيز قدرات البلديات على مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، من خلال تبني برامج الطاقة البديلة، وتخفيف انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وتعزيز ​تطبيقات​ كفاءة الطاقة، ودعم تقنيات إدارة المياه، والمساهمة في تحقيق ​الأمن الغذائي، من خلال تبني نهج الترابط وتطبيقه محليا واقليميا. ​وبين ان بلدية منوبة وفرت للغرض ما يلزم من البيانات وإعداد خط الأساس، وتنفيذ المشاريع التي تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ومتابعة الخطة المستدامة للطاقة والمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030، مع تخصيص الفريق المتكامل من البلدية باشراف رئيس البلدية سليم عمارة، لتنفيذ المشروع ومتابعة كافة الانشطة والمستجدات مع ادارة المشروع.وبين درواز ان المرحلة الاولى انطلقت بتنظيم مجموعة من ورشات العمل مع كافة الشركاء والمعنيين، وتنفيذ العديد من الدراسات التى هي بصدد التقييم، بما من شانه وضع استراتيجية تدخل وطرح مجموعة من الحلول البيئية المستدامة، ومقترحات مشاريع متصلة بالطاقة الشمسية، بهدف التخفيف من آثار التغير المناخي وتخفيض كلفة الطاقة على المواطنين.واختارت ادارة المشروع، الذي تساهم فيه جامعة الدول العربية والجمعية العلمية الملكية، بلدية منوبة وباقي البلديات، استنادا لمعايير محددة من أهمها مدى تأثر البلديات بعوامل تغير المناخ ومدى التكيف والاستجابة لتحديات تغير المناخ، بالإضافة لإنجازات البلديات واستعدادها للعمل من أجل المناخ فضلا عن توفر الارضية بها، لتنفيذ الثلاث ركائز أساسية لمشروع "ميناريت 2 " وهي العضوية في ميثاق رؤساء البلديات ، وتعزيز القدرات البلدية لتخطيط وإدارة التكيف مع تغير المناخ وتدابير التخفيف بتطوير خطة العمل المستدامة للطاقة والمناخ.واشار درواز الى ان وفدا عن مركز البحوث والطاقة بالجمعية العلمية الملكية الأردنية زار بلدية منوبة في افريل المنقضي وتم خلال الزيارة القيام بجولة بمختلف المصالح الجهوية والمنظمات الاجتماعية الوطنية و المؤسسات الصحية قصد العمل على إرساء قاعدة بيانات تساعد على القيام بعمليات التشخيص الدقيقة للانطلاق الفعلي في برمجة مشاريع كبرى تعود بالفائدة على مدينة منوبة ومتساكنيها.يشار الى ان بلدية المنستير انتفعت منذ سنة 2017 بمشروع "ميناريت 1" وتم انجاز عدد من المشاريع الهامة ومنها توفير سيارة كهربائية جديدة للبلدية المنستير لا تستهلك الوقود وتعمل بالطاقة المتجددة، وهي الأولى من نوعها، وحفر بئر وتركيب خزان لتجميع مياه الأمطار.