المعبران الحدوديان فج بوزيان وحزوة يشرعان في تأمين حركة المسافرين بين تونس والجزائر

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يؤمن المعبران الحدوديان فج بوزيان وحزوة بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر، منذ منتصف ليل أمس الخميس، عبور المسافرين من تونسيين وجزائريين في الاتجاهين، إيذانا بإعادة فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر بعد قرار مشترك لسلطتي البلدين أنهى غلق الحدود الذي دام لنحو سنتين وأربعة أشهر بسبب جائحة "كورونا".وشهد المعبران المذكوران منذ الساعات الأولى حركيّة، حيث أمن المعبر الحدودي حزوة دخول 190 مسافرا وخروج 74 مسافرا من الجنسيتين التونسية والجزائرية، فيما شهد معبر فج بوزيان من معتمدية تمغزة دخول 60 مسافرا وخروج 55 وذلك الى غاية العاشرة صباحا.وكانت الجهات المعنيّة استعدت لهذا الحدث من خلال العناية بالجانب الصحي، والنظافة، وتسخير الإمكانيات اللوجستية والبشرية لإنجاح عودة النشاط بالمعبرين، وتوفير جميع التسهيلات، وتخفيف الإجراءات الديوانية، مع تقديم فقرات تنشيطية خاصة استقبالا لأول الوافدين، وتوديع أول المغادرين، وتقديم عدة خدمات أخرى.وكان والي الجهة، محمد أيمن البجاوي، في استقبال أول المسافرين بالمعبر، وأكد في تصريح اعلامي، بالمناسبة، أن المعبر الحدودي حزوة يحتل المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الشريط الحدودي الغربي على مستوى عدد المسافرين حيث حقق في سنة 2019 حركة عبور في الاتجاهين قدرت بمليون و800 ألف مسافر، وهو يحتل مكانة مرموقة باعتباره كذلك ذا طابع تجاري.ومن المنتظر، وفق والي الجهة، أن يحقّق المعبر في الفترة المقبلة أرقاما تقارب ما تحقق خلال 2019 خاصة من الناحية التجارية، لافتا الى استعداد الجانب التونسي لتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الأطراف الجزائرية خاصة اتفاقية الشراكة بين الولايتين الجارتين توزر والوادي.وأشار، من جهته، المندوب الجهوي للسياحة بتوزر، ياسر صوف، الى أن مصالح الديوان التونسي للسياحة كانت في استقبال الوافدين الجزائريين بلافتات ترحيبية، مؤكدا على استفادة ولاية توزر من دخول المسافرين الجزائريين من خلال الحركية التجارية وكذلك تنشيط الاقامات السياحية.وأبدى عدد من التونسيين والجزائريين المسافرين في الاتجاهين تشوقّهم لفتح الحدود البرية، مشيرين إلى أن النشاط التجاري بالنسبة للتونسيين فضلا عن التداوي في المصحات والوجهات السياحية الساحلية بالنسبة للجزائريين هي من أكثر الأنشطة التي يقبل عليها المسافرون، مؤكدين عمق الروابط الدموية والاسرية بين الشعبين.وشهد المعبر كذلك دخول جزائريين مقيمين في الخارج الى بلدهم تعوّدوا على العودة الى بلدهم عبر الحدود البرية، مؤكدين أنه بسبب غلق الحدود لم يتسنّ لهم العودة منذ 2019، فيما دعا عدد آخر الى ضرورة إلغاء الحواجز بين البلدين وتبسيط إجراءات التنقل.