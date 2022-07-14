ندوة صحفية لانارة الراي العام حول تعطيل اعادة تسجيل فوج الكشافة التونسية بالقلعة والقيادة الجهوية للمنظمة توضح

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نظم فوج الكشافة التونسية بمنطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية مساء امس الاربعاء ندوة صحفية خصصت لانارة الراي العام المحلي والجهوي حول اخر التطورات المتعلقة بتعطيل القيادة الجهوية للكشافة التونسية لاعادة تسجيل فوج القلعة واستئنافه لانشطتهواوضح قائد فوج القلعة للكشافة التونسية عبد المجيد بلحاج بوبكر اليوم لوات ان القيادة الجهوية ترفض اعادة تسجيل الفوج رغم حصوله على الموافقة من القيادة العامة للمنظمة مشيرا الى ان عدم تسجيل الفوج للسنتين الماضيتين مرده الوضع الوبائي الذي مرت به الجهة عموما ومنطقة القلعة على وجه الخصوص مما اثر على مختلف الانشطة في كافة القطاعات وتسبب في تاخر التسجيل طيلة هاتين السنتين ...واضاف المصدر ذاته ان قيادة فوج القلعة قدمت مختلف الابراءات المالية المتعلقة بالمدة الماضية ودعت القيادة الجهوية الى تفهم اسباب تعطل تسجيل الفوج لسنتين الا ان هذه القيادة رفضت تمكينهم من اعادة التسجيل والعودة للنشاط.وفي رده على هذه الاشكالية اوضح القائد الجهوي للكشافة التونسية منجي عبد النبي لوات ان عدم تمكين فوج القلعة من اعاد التسجيل مرده عدم قدرة القيادة الحالية لهذا الفوج على مواصلة التسيير في ظل الاخلالات الادارية والمالية التي ارتكبتها بعدم تسجيل هذا الفوج لسنتين متتاليتين مشيرا الى ان الوضع الوبائي الذي مرت به البلاد عموما لا يمكن ان يعتمد كذريعة في عدم التسجيل خاصة وانه بالامكان القيام بهذه العملية عن بعد فضلا عن عدم تقديم التقارير المالية لهذا الفوج لهاتين السنتين.واضاف المصدر ذاته ان القيادة الجهوية سعت الى حلحلة هذه الاشكالية عبر دعوة فوج القلعة الى تفويض قائد فوج وامين مال جديدين لمواصلة التسيير الى موفى شهر اوت المقبل تاريخ انتهاء العهدة للسنة الكشفية ثم القيام بمختلف الاجراءات التي تمكن من اعادة تاهيل المشتركين والمترشحين ومن ثمة القيام بمؤتمر مفتتح السنة المقبلة يمكنهم من اختيار قيادة جديدة والقيام باعادة تسجيل الفوج مجددا لسنة 2022 – 2023