النادي الصفاقسي: السلامي يتراس الهيئة التسييرية وجلسة انتخابية يوم 18 اوت القادم


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 18:34قراءة: 0 د, 43 ث
      
اعلن النادي الرياضي الصفاقسي اليوم الاربعاء عن تعيين هيئة تسييرية برئاسة المنصف السلامي وذلك استنادا لقرار لجنة الدعم وحفاظا على المصلحة العليا للفريق و تجنيبه اي فراغ في الخطط الادارية والمالية الى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة بمناسبة الجلسة العامة الانتخابية التي تمت الدعوة اليها بتاريخ 18 اوت القادم.


وجاء على الصفحة الرسمية للنادي الصفاقسي على شبكة التواصل الاجتماعي ان الهيئة التسييرية برئاسة المنصف السلامي تتالف من عماد المسدي (نائب رئيس) و سامي العيادي (كاتب عام) ومحمد علي قاسم (امين مال) ومحمد الجوة (منسق عام) و احمد المعزون (عضو).

واضاف ذات المصدر ان تاريخ انتهاء مهام الهيئة التسيرية قد حدد يوم 18 اوت القادم دون اي تمديد وبقطع النظر عن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية من عدمه.

وختم انه في صورة عدم ترشح اية قائمة للجلسة العامة الانتخابية للنادي الصفاقسي فان الامر يعهد مجددا للجنة الدعم لتسمية هيئة تسييرية جديدة تتحمل مقاليد تسيير النادي.


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