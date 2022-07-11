برمجة 18 سهرة ضمن فعاليات الدورة 39 لمهرجان بنزرت الدولي

كشفت هيئة مهرجان بنزرت الدولي، برئاسة أحمد الطريفي، خلال نقطة إعلامية انتظمت مساء اليوم الاثنين بأحد نزل مدينة بنزرت، عن أبرز فعاليات الدورة 39 لأحد أعرق المهرجانات الوطنية، مهرجان بنزرت الدولي، التي ستلتئم خلال الفترة المتراوحة بين 18 جويلية و21 أوت 2022.وقال مدير الدورة، أحمد الطريفي، في تصريح لمراسل "وات"، إن دورة هذه السنة ستكون تحت شعار عودة الحياة لمحراب الإبداع الثقافي والفني، المسرح الصيفي ببنزرت، باستقباله لمحبيه من عموم الجماهير بعد أزمة " كوفيد ـ19".ولاحظ أن الدورة ستحمل بين طياتها 18 سهرة متنوعة، الجامع بينها الإمتاع والمؤانسة والفرجة والترويح عن أنفس مريدي المهرجان من أبناء الجهة وخارجها، ولاسيما من التونسيين المقيمين بالخارج، إذ تمت في باب السهرات المسرحية برمجة 5 سهرات للفن الرابع ليلة الأربعاء 20 جويلية مع عرض مسرحية " قهرمانة" للفنان معز التومي، ومسرحية " BIG BOSS" للفنانة وجيهة الجندوبي ليلة الثلاثاء 02 أوت، ومسرحية " العفسة المحنونة" للفرقة المسرحية الأعرق ببنزرت والبلاد التونسية "جمعية النهضة التمثيلية" ببنزرت ليلة 03 أوت، ومسرحية "VIZA" لكريم الغربي ليلة السبت 6 أوت، وعرض مسرحية لطفي العبدلي ليلة الثلاثاء 09 أوت. كما أن للأطفال نصيب ليلة الخميس 28 جويلية بعرض "الكنز الثمين".أما بالنسبة للعروض الموسيقية بأنواعها الطربية والشبابية والفولكلورية، فتم برمجة 12 سهرة، أولها سهرة افتتاح المهرجان ليلة 18 جويلية بالعرض البنزرتي الشامل "بابا سلومة"، إهداء لروح الفنان سليم البكوش، وسهرة ليلة الخميس 21 جويلية مع الفنانة شيرين اللجمي وkaso، ستشفع بسهرة عالمية مع بلطي ليلة السبت 23 جويلية، بينما ليلة السبت الموالية 30 جويلية سيكون لعشاق الفن الصوفي فيها موعد متجدد مع عرض "الزيارة" لسامي اللجمي، قبل إعطاء ضربة بداية السهرات الغنائية العربية والخارجية ليلة الخميس 11 أوت مع المغني "موح ميلانو" ، وليلة السبت 13 أوت مع عرض للفنان رامي عياش، في حين برمج لليلة الثلاثاء 16 أوت عرض غنائي للفنانين وائل جسار وأدهم مروان.وتعود السهرات التونسية المتنوعة بعرض "EVASION" للفنان عزيز الجبالي ليلة الأربعاء 17 أوت، وليلة الخميس 18 أوت سهرة "بلاتو راب"، وليلة الجمعة 19 أوت مع عرض طربي مميز للفنان العائد لمسرح بنزرت بعد غياب سنوات، زياد غرسة، على ان يكون مسك الختام مع الفنانة التونسية والعربية يسرى محنوش.وكان مدير مهرجان بنزرت الدولي دعا في تصريح سابق، وزارة الثقافة والسلط المحلية وبقية النسيج المؤسساتي لدعم المهرجان والمساهمة في تغطية حاجياته المالية لتغطية الكلفة الإجمالية للدورة، والتي تقارب النصف مليار من المليمات (500 ألف دينار)، وإنجاح عودة الروح لمدرجات محراب الابداع الثقافي والفني المسرح الصيفي ببنزرت، بعد توقف النشاط الفني به الموسم الفارط بسبب تداعيات وباء كورونا.