قبلي: انطلاق انجاز مشروع مدّ وصيانة شبكة التنوير العمومي ببلدية رجيم معتوق الحدودية

انطلقت بلدية رجيم معتوق بولاية قبلي في انجاز سلسلة من المشار الموجّهة لفائدة المواطن بصفة مباشرة وخاصة منها مشروع مدّ وتهيئة شبكة التنوير العمومي بمختلف قرى هذه المنطقة الحدودية الذي انطلق انجازه باعتمادات جملية تفوق 145 الف دينار بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية عن طريق صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وفق ما ذكرته، اليوم الاثنين، رئيسة بلدية رجيم معتوق، وحيدة الغريبي.وأوضحت الغريبي، في تصريح لـ"وات"، أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع المقترحة في المخطط الاستثماري التشاركي، يشمل تركيز 10 نقاط للانارة بالطاقة الشمسية، و71 نقطة ضوئية جديدة، فضلا عن صيانة 50 نقطة قديمة وتعويضها بمصابيح انارة من نوع "لاد" بكافة الشبكة التي تمتد على قرى رجيم معتوق، والفردوس، والنصر، وقريتي السلام 1 و2، الى جانب قريتي الامل والمطروحة.وأضافت أنه وفي اطار مد شبكة التنوير العمومي، سيتم ايضا خلال هذه المشروع، تركيز 61 نقطة ضوئية تعتمد على المصابيح المقتصدة للطاقة، وذلك من اجل الضغط على كلفة استهلاك الكهرباء.يشار الى ان بلدية رجيم معتوق تواصل إنجاز مشروع بناء قصر للبلدية، ومستودع بلدي، إضافة إلى تهيئة عدد من المساحات الخضراء، وترصيف بعض الشوارع الرئيسية، علاوة على تجميل مداخل عدد من القرى.