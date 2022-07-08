صفاقس: إحداث وحدة علاج قصور القلب بقسم القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر

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شهد قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس إحداث وحدة علاج قصور القلب مثلت "مكسبا مهما من شأنه أن يساعد على مزيد إحكام الإحاطة بمرضى القصور القلبي بالجهة الصحية بصفاقس والمناطق المجاورة بإقليم الجنوب.وتم تدشين هذه الوحدة، أمس الخميس، بحضور المدير الجهوي للصحة بصفاقس والمدير العام للمستشفى الجامعي الهادي شاكر ورئيس اللجنة الطبية ورئيس قسم القلب بالمستشفي والإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية.وثمّنت رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر ليلى عبيد في تصريح ل(وات) الدور المرتقب للوحدة في تقريب العلاج من مرضى قصور القلب وتمكين من يشعر منهم بأعراض مرض فيها خطورة من الالتحاق بالقسم والنفاذ للعلاج بالسرعة المطلوبة.وأفادت بأن الوحدة تتوفر على تجهيزات للتصوير والتحليل تمكن من التفطن للتعكرات القلبية وبالتالي "الحد من مضاعفات وأخطار الطابع الفجئي لهذا المرض القاتل" ومن هذه التجهيزات آلة تكشف عن السبب الرئيسي لقصور القلب بما يمكن من التدخل بسرعة.وأضافت عبيد أن من الأهداف المرسومة للوحدة الجديد كذلك تامين حصص للتثقيف الصحي لفائدة المرضى للتعرف على الطرق المثلى لتلافي الإصابة بالقصور القلبي وذلك بمساعدة مختصين في امراض القلب والتغذية.وشدّدت على أهمية الوقاية للتقليص من تفشي أمراض القلب التي تعد من الأسباب الأولى للوفيات خاصة مع ارتفاع نسبة من يجهلون المرض وأسبابه في المجتمع، بحسب قولها، منبهة إلى أهمية التفطن إلى علامات قصور القلب الحادة ومنها الزيادة في صعوبة التنفس والزيادة الفجئية في الوزن جراء انحباس الماء في الرئتين.وحذرت من ارتفاع ضغط الدم خلال فترة عيد الاضحى بسبب الاستهلاك المفرط للحوم والأملاح والدهون التي قد تتسبب في ذبحات صدرية أو جلطات دماغية.