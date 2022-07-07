توزر: "جمعية المليون ريفية والبدون أرض" وحركة الشعب تنظمان نشاطين دعائيين للحث على المشاركة في الاستفتاء على الدستور


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 22:18قراءة: 0 د, 51 ث
      
نظمت كل من "جمعية المليون ريفية والبدون أرض" وحركة الشعب، عشية اليوم الخميس، نشاطين دعائيين منفصلين ومتزامنين، وذلك أمام محطة النقل البري بمدينة توزر، للدعوة الى المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، مع رفع شعارات وأناشيد وطنية بالمناسبة.


وقال الممثل القانوني ل"جمعية المليون ريفية والبدون أرض" في ولاية توزر، عبد اللطيف السبوعي، إن النشاط الدعائي شاركت فيه مجموعة من الجمعيات الأخرى، وتمثل في رفع الشعارات ودعوة المواطنين الى المشاركة في الاستفتاء، معتبرا هذا النشاط افتتاحا للأنشطة الدعائية الخاصة بحملة الاستفتاء.

ودعا المواطنين إلى الاقبال على عملية الاستفتاء "قطعا مع المنظومة التي نكلت بالشعب"، حسب قوله، مضيفا أن جميع الشعارات المرفوعة في الحملة تدعو إلى التصويت في الاستفتاء "بعيدا عن الكراهية والبلبلة" وفق تعبيره.


من جهتها، نظمت حركة الشعب حفلا خطابيا جماهيريا في الساحة العامة أمام محطة النقل البري، تداول فيه أعضاء الحزب في الجهة على تناول الكلمة، تلاه تنظيم موكب بالسيارات.
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وأشار عضو المكتب الجهوي لحركة الشعب والممثل القانوني للحزب، محمد وليد درغوثي، أن الغاية هي حث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء "من أجل الجمهورية الجديدة، جمهورية الغد" حسب توصيفه.

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