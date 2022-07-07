بن عروس: حراك 25 جويلية يفتتح نشاطاته الداعمة لحملة الاستفتاء

..





افتتح "حراك 25 جويلية"، الداعم لاستفتاء 25 جويلية، حملته الدعائية لهذا الاستحقاق الانتخابي مساء اليوم الخميس بمدينة بن عروس، من خلال تنظيم موكب سيار جاب أبرز شوارع المدينة، قبل تنظيم لقاء مع المواطنين وسط المدينة.وقال محمود بن مبروك، عضو المكتب السياسي الوطني للحراك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إن قيادة الحراك ضبطت برنامجا موسعا للتحرك بمختلف جهات الجمهورية بالتعاون مع المكاتب الجهوية، للتحسيس بأهمية المشاركة في الاستفتاء ودعم دستور الجمهورية الجديدة"، مشيرا إلى أن نشاط اليوم يندرج في إطار الإعلان عن انطلاق الحملة الدعائية الداعمة للاستفتاء بجهة بن عروس.وأضاف بن مبروك أن مثل هذه الأنشطة "تأتي لتبسيط المفاهيم المتعلقة بالاستفتاء، ودعوة المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، مع التركيز على أهم البنود والمضامين التي جاءت في مشروع الدستور الجديد، وخاصة الإضافات الجديدة المتعلقة بعديد المجالات"، وفق تعبيره.في سياق آخر، تتواصل الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية بنسق بطيء، حيث لم تسجل أنشطة دعائية لافتة للأطراف المشاركة في الحملة إلى حدود اليوم الخميس.بسط