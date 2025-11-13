مركز التوليد وطب الرضع بتونس يتسلّم مجموعة معدّات طبية هبة من المنظمة الدولية للهجرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6915f693853674.96022152_nkgjiqmpofhle.jpg width=100 align=left border=0>

تسلم مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى وسيلة بورقيبة بتونس، يوم 10 نوفمبر الجاري، هبة من المنظمة الدولية للهجرة تتمثل في مجموعة معدات طبية.



وتهدف هذه الهبة المتكونة من أجهزة تخطيط القلب المتنقلة وحاضنات النقل وأجهزة لترطيب الهواء والتدفئة، الى تعزيز قدرات المؤسسات الاستشفائية التونسية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للرضع حديثي الولادة، خاصة الحالات الحرجة منها، حسب بلاغ صادر الخميس عن المنظمة الدولية للهجرة.









وذكرت رئيسة قسم الإنعاش وطب الرضيع بالمركز، سامية قاسم، أن هذه التجهيزات تعتبر أساسية لضمان تنفس الأطفال حديثي الولادة، وتتيح أيضًا إجراء فحوصات للقلب للأطفال دون الحاجة إلى نقلهم إلى مستشفيات أخرى.



وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن تنفيذ هذه البادرة بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة، يتنزل في إطار مشروع "تعزيز التدخلات في مجال الصحة والحماية لفائدة المهاجرين، مع دعم استدامة المنظومة الصحية التونسية"، الممول من قبل وزارة الخارجية الإيطالية.



