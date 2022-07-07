احالة 11 متهما في قضية فسفاط قفصة، على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 17:13قراءة: 0 د, 34 ث
      
افاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني اليوم الخميس، ان دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة تولت احالة 11 متهما في قضية ما يعرف "بنقل فسفاط قفصة " على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم ورفض جميع مطالب الافراج.


واضاف الطرخاني في تصريح لوكالة افريقيا للانباء ان الدائرة المذكورة تولت يوم امس الاربعاء النظر في هذه القضية وقامت بتوجيه تهم "استغلال موظف عمومي صفته" ،"استغلال فائدة لا وجه لها لغيره" و"مخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق تلك الفائدة" الى 6 متهمين وبمشاركة 5 متهمين لهم في ذلك

واضاف الطرخاني ان الملف شمل 11 متهما من بينهم 5 موقوفين و5 في حالة سراح ومتهم واحد في حالة فرار



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