مصالح الحرس الديواني بجميلة تحبط محاولة تهريب 17250 حبة دواء مخدر نوع "بريغابالين" 300 مغ


Publié le Mercredi 06 Juillet 2022 - 15:29قراءة: 0 د, 26 ث
      
حجزت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بجميلة التابعة لفصيل بولاية مدنين، 17250 حبة دواء مخدر نوع "بريغابالين" 300 مغ، وذلك في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة بالشريط الحدودي الجنوب شرقي.



وافادت الادارة العامة للديوانة في بلاغ لها، الاربعاء، ان الدورية قد تمكنت من حجز كميات الدواء المذكورة، مخفية على متن سيارة خفيفة ذات ترقيم تونسي يقودها مواطن تونسي وقع اخضاعها للتفتيش الدقيق على مستوى مفترق الشوشة.



وتم، بحسب المصدر ذاته، تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات، اثر استشارة النيابة العمومية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249370



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 07 جويلية 2022 | 8 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:43 16:16 12:31 05:07 03:17
Babnet
29°
Babnet37°Babnet% 46:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
0.43 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2633°-2531°-2432°-2431°-23
  • Avoirs en devises
    24439,9

  • (6 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,24286 DT        1$ =3,11860 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 juil)   2297,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   