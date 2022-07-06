مصالح الحرس الديواني بجميلة تحبط محاولة تهريب 17250 حبة دواء مخدر نوع "بريغابالين" 300 مغ

حجزت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بجميلة التابعة لفصيل بولاية مدنين، 17250 حبة دواء مخدر نوع "بريغابالين" 300 مغ، وذلك في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة بالشريط الحدودي الجنوب شرقي.وافادت الادارة العامة للديوانة في بلاغ لها، الاربعاء، ان الدورية قد تمكنت من حجز كميات الدواء المذكورة، مخفية على متن سيارة خفيفة ذات ترقيم تونسي يقودها مواطن تونسي وقع اخضاعها للتفتيش الدقيق على مستوى مفترق الشوشة.وتم، بحسب المصدر ذاته، تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات، اثر استشارة النيابة العمومية.