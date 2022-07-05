بن عروس : غياب تام لكل مظاهر الدعاية الخاصة بالاستفتاء

غابت كل مظاهر الدعاية الخاصة بحملة الاستفتاء على الدستور الجديد لليوم الثالث على التوالي بالدائرة الإنتخابية في بن عروس ولم يسجّل أي نشاط يذكر للمشاركين في الخملة من أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعيين طيلة اليومين الماضيين .وقالت المنسّقة الجهوي للهيئة الفرعية المستقلّة للإنتخابات ببن عروس ايناس الجليدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء , اليوم الثلاثاء إن الهيئة لم تتلقّ منذ انطلاق الحملة أي إشعار للقيام بأنشطة دعائية في إطار الحملة الخاصة بالاستفتاء باستثناء طلب وحيد لشخص طبيعي للقيام بموكب سيار مساء اليوم الثلاثاءواضافت الجليدي ان الهيئة تستقبل يوميا في مقرّها ومن خلال الشبّاك الموحد ممثلي بعض الجمعيات أو الأشخاص الذين يأتون للاستفسار عن الإجراءات والوثائق المطلوبة قبل القيام بأنشطة دعائية.كما لم يلاحظ إلى الآن وجود أيّة معلّقات اوبيانات دعائية للمشاركين في الحملة الدعائية للاستفتاء وذلك في الأماكن المُخصّصة حيث أنهت بعض البلديات تهيئتها لوضع الملصقات ولتعليق المعلّقات الدعائية والبيانات المُوجهّة للعموم.وبالتوازي مع انطلاق حملة الاستفتاء، وحسب نفس المصدر ، لم يسجّل أعوان المراقبة المكلّفين من الهيئة منذ اول أمس الأحد أيّ إخلال أو نشاط دعائي غير مُصرّح به خلال تنقلاتهم الميدانية في مختلف أنحاء الدائرة الإنتخابية .بسط