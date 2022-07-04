سوسة: زيادة هامة في عدد الوافدين على المنطقة السياحية سوسة القنطاوي وفي عدد الليالي المقضاة خلال جوان 2022

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شهدت ولاية سوسة خلال الفترة الممتدة من 21 إلى غاية 30 جوان 2022 زيادة هامة فاقت 80 بالمائة في عدد الوافدين على المنطقة السياحية سوسة القنطاوي، التي زارها 33652 سائحا مقابل 18636 سائحا زاروا الممنطقة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بسوسة، توفيق القايد.وأضاف القايد في تصريح ل"وات" مساء اليوم الاثنين، أن الجهة سجلت خلال نفس الفترة زيادة بأكثر من 114 بالمائة في عدد الليالي المقضاة، حيث بلغ عددها 124218 ليلة مقابل 58034 ليلة بالسنة نفس الفترة من شهر جوان 2021 .وأكد أن هذه الأرقام المسجلة خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر جوان المنقضي، كان لها انعكاس إيجابي على الأرقام المسجلة خلال كامل شهر جوان 2022، لاسيما بعد أن سجلت الجهة زيادة بأكثر من 111 بالمائة في عدد الوافدين، الذين بلغ عددهم 89897 سائحا مقابل 42518 سائحا في شهر جوان من السنة الماضية.كما سجلت الجهة، وفق تصريح المسؤول الجهوي للسياحة، خلال كامل شهر جوان من سنة 2022، زيادة بحوالي 139 بالمائة في عدد الليالي المقضاة، حيث بلغ عددها 322793 ليلة مقابل 135124 ليلة خلال نفس الشهر من السنة الماضية.هذا وقد سجلت ولاية سوسة خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي الى غاية 30 جوان 2022 زيادة ب 139٫5 بالمائة في عدد الوافدين حيث بلغ عدد السواح الذين زاروا المنطقة السياحية سوسة القنطاوي 307665 سائحا مقابل 128473 سائحا زاروا المنطقة خلال نفس الفترة من السنة الماضية .وقد انعكس هذا العدد من السياح على عدد الليالي المقضاة بالوحدات الفندقية التي ارتفعت إلى 871177 ليلة مقابل 316817 ليلة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021 أي بزيادة قدرت ب 175 بالمائة.وأكد المندوب الجهوي للسياحة الانتعاشة المسجلة في عدد الرحلات السياحية اليومية التي يستقبلها مطار النفيضة الحمامات الدولي والقادمة من عديد الوجهات السياحية التقليدية وأهمها البريطانية والبلجيكية والبولونية والتشيكية واللكسمبورجية.وشدد على أن تواتر وصول هؤلاء السياح يؤكد عودة الطلب على الوجهة السياحية التونسية بعد الانكماش الذي شهدته السوق السياحية العالمية بسبب جائحة كورونا.