انتخابات جامعة كرة اليد: تنمية الموارد المالية واعادة هيكلة الادارة الفنية أبرز أوليات قائمة "أولاد الهوند"

أعلنت قائمة "أولاد الهوند" التي يترأسها الرئيس السابق للرابطة الوطنية لكرة اليد عادل عثمان، اليوم الجمعة، أنّ تنمية الموارد المالية للجامعة التونسية لكرة اليد واعادة هيكلة الاداراة الفنية ستكون أبرز أولوياتها في حالة فوزها بانتخابات الجامعة للفترة النيابية 2022 -2024.جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها قائمة "أولاد الهوند" بالعاصمة خصصت لتسليط الضوء على برنامجها الانتخابي وتقديم أعضاء القائمة التي ضمت في مجملها عددا من المسيرين الرياضيين السابقين ورجال قانون ولاعبين دوليين.وأكد عادل عثمان أنّ الجامعة التونسية لكرة اليد تمر بمرحلة صعبة ودقيقة على المستوى الاداري والفني والمالي زادت تعمقا في الفترة الأخيرة مع تراكم الديون المتخلدة بذمتها والمقدرة بنحو 3 مليون دينار مشيرا الى أنّ قائمة "أولاد الهوند" تقدمت رسميا لخوض غمار الانتخابات في محاولة منها لانقاذ وضع الجامعة واعادة تموقع كرة اليد التونسية في المكان الذي تستحقه على الصعيد الدولي.وأوضح أنّ البرنامج الانتخابي للقائمة يضم في مجمله 7 محاور رئيسية في مقدمتها تنمية الموارد المالية وحوكمة الجامعة واعادة هيكلة الادارة الفنية مبرزا في هذا الصدد انّ البرنامج يتسم بالواقعية وسيتم الشروع في تنفيذه مباشرة بعد الفوز بالانتخابات.وكشف أنّ تنمية تنمية الموارد المالية سيكون عبر تدعيم لجنة الاستشهار بخبراء في الميدان من أجل وضع سياسة دعائية استشهارية تسمح بجلب أكثر عدد ممكن من المستشهرين من داخل الوطن وخارجه ومراجعة العقود مع المستشهرين الحاليين للجامعة والاهتمام بمسألة البث التلفزي من أجل تحسين استغلال المساحات المرئية لنقل المباريات وترشيد الاستهلاك مع وضع دليل اجراءات للتحكم في المصاريف.ولاحظ أنّ تطوير الجامعة وحوكمتها يستوجب مراجعة شاملة للقوانين ذات العلاقة بالنظام الأساسي والقوانين العامة والنظام الداخلي والنظام الانتخابي الى جانب مراجعة السياسة الاتصالية للجامعة وأساليب وطرق التصرف بينها وبين الرابطات الجهوية وتغيير طرق تسيير وتأطير المنتخبات الوطنية.أما بخصوص هيكلة الادارة الفنية للجامعة، قال رئيس قائمة "أولاد الهوند" أنّ ذلك سيكون عبر تنفيذ 5 نقاط تتعلق الأولى ببعث مشروع رياضي برؤية وفلسفة جديدة بين الجامعة والأندية لتكوين جيل جديد من الأبطال يسمح بتكوين منتخب قادر على المنافسة العالمية على المدى المتوسط والثانية بتوجيه كل الامكانيات البشرية والمادية للعمل الفني القاعدي والثالثة بالنظر مع سلطة الاشراف في امكانية بعث ادارة فنية خاصة لكرة اليد النسائية من أجل ايلائها العناية التي تستحقها والرابعة باعادة النظر في نظام البطولات للأكابر والشبان ذكورا واناثا والخامسة من خلال دعم رياضة كرة اليد الشاطئية.كما أبرز أنّ برناج قائمته سيذهب أيضا في اتجاه مساعدة الأندية على تدعيم مواردها ورسم برنامج للنهوض بكرة اليد التونسية والدفع للهيكلة الشاملة للادارة الوطنية للتحكيم وحوكمة استغلال البنية التحتية واعادة الاعتبار للكفاءات التونسية في مجال كرة اليد.وفي ما يلي تركيبة قائمة "أولاد الهوند": عادل عثمان - عادل خواجة - محمد الحبيب الشيخ - عماد الدبابي - أنور عياد - محمد عميرة - مريم علولو - محمد ياسر الطرابلسي - فهيمة بن شريفة - ماهر بن عثمان - قيس البدوي - فوزي بن هنية.