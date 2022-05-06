تعيينات حكام الجولة الثالثة لمجموعة التتويج للرابطة الاولى - محرز المالكي لدربي العاصمة ووليد الجريدي لدربي الساحل


Publié le Vendredi 06 Mai 2022 - 16:57 قراءة: 0 د, 22 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يومي السبت والاحد


السبت 7 ماي 2022
ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 15)
النادي الصفاقسي - اتحاد بنقردان هيثم قيراط

الملعب الاولمبي بسوسة (س 16)
النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري وليد الجريدي

الاحد 8 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس ( س 16)
النادي الافريقي - الترجي الرياضي محرز المالكي

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