تعيينات حكام الجولة الثالثة لمجموعة التتويج للرابطة الاولى - محرز المالكي لدربي العاصمة ووليد الجريدي لدربي الساحل

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يومي السبت والاحد
السبت 7 ماي 2022
ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 15)
النادي الصفاقسي - اتحاد بنقردان هيثم قيراط
الملعب الاولمبي بسوسة (س 16)
النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري وليد الجريدي
الاحد 8 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس ( س 16)
النادي الافريقي - الترجي الرياضي محرز المالكي
السبت 7 ماي 2022
ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 15)
النادي الصفاقسي - اتحاد بنقردان هيثم قيراط
الملعب الاولمبي بسوسة (س 16)
النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري وليد الجريدي
الاحد 8 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس ( س 16)
النادي الافريقي - الترجي الرياضي محرز المالكي
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