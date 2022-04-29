الرابطة الاولى (مرحلة التتويج) : الترجي يضمد جراحه القارية وينفرد بالصدارة والنجم يكتسح اتحاد بنقردان بخماسية

انفرد الترجي الرياضي بصدارة الترتيب منذ الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بفوزه على ضيفه النادي الصفاقسي 2-1 يوم الجمعة بملعب حمادي العقربي برادس في حين اكتسح النجم الساحلي مضيفه اتحاد بنقردان بخمسة اهداف مقابل هدف واحد على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.وتوفق الترجي الرياضي في تضميد جراحه القارية بفعل خروجه الاسبوع الماضي من الدور ربع النهائي لمسابقة رابطة ابطال افريقيا بانتصار ثمين على النادي الصفاقسي في كلاسيكو عرف درجة عالية من الحماس والتشويق. وتمكن فريق باب سويقة من تتويج سيطرته خلال الفترة الاولى من اللعب باسبقية جاءت من ركلة جزاء نجح في تنفيذها محمد علي بن رمضان في الدقيقة 24 بعد الاستعانة بتقنية "الفار". وفي الوقت الذي كان يتجه فيه الشوط الاول نحو النهاية، نجح فريق عاصمة الجنوب في ادراك التعادل عبر الموريتاني اسماعيل دياكيتي بعد تمريرة دقيقة من ايمن الحرزي (45).وكان الشوط الثاني مفتوحا امام جميع الاحتمالات الا ان رغبة الترجي الرياضي كانت اقوى لانهاء المواجهة لفائدته بفضل هدف البديل محمد علي بن حمودة الذي تمكن بضربة راسية من مغالطة الحارس ايمن دحمان في الدقيقة 84 ليهدي فريقه الفوز وتصدر جدول الترتيب العام بمجموع 6 نقاط فيما تجمد رصيد النادي الصفاقسي عند نقطتين في المرتبة الخامسة.ومن جهة اخرى، كان النجم الساحلي في طريق مفتوح امام اتحاد بنقردان حيث لم يمنع هدف التقدم الذي احرزه ابناء الجنوب بواسطة شوقي بن خذر وهدية من الحارس ايمن البلبولي فريق جوهرة الساحل من فرض سيطرة ميدانية مطلقة توجها بخماسية كاملة تداول عليها عبد الرزاق بووزرة (45) وايهاب المساكني(52) والكونغوليفيني بونغونغا (68) ومحمد الضاوي (85) واسامة عبيد (90). وارتقي النجم الساحلي الى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما توقف رصيد اتحاد بنقردان عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.في ملعب بن جنات المنستيراتحاد بن قردان 1 شوقي ين خذر (26)النجم الساحلي 5 عبد الرزاق بووزرة (45) ايهاب المساكني (52) فيني بونغونغا (68) محمد الضاوي (85) اسامة عبيد(90).في ملعب حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي 2 محمد علي بن رمضان (24 ض ج) محمد علي بن حمودة (84)النادي الصفاقسي 1 اسماعيل دياكيتي (45)في ملعب بن جنات المنستيرالاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 1-صفر1- الترجي الرياضي 6 1 1 0 0 2 12- الاتحاد المنستيري 5 1 1 0 0 1 03- النجم الساحلي 4 1 1 0 0 5 14- النادي الافريقي 3 1 0 0 1 0 15- النادي الصفاقسي 2 1 0 0 1 1 26- اتحاد بنقردان 1 1 0 0 1 1 5