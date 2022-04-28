بطولة أمم افريقيا للمحليين-2023: تأجيل عملية القرعة إلى موعد لاحق

تأجلت عملية القرعة الخاصة بتصفيات البطولة الافريقية للاعبين المحليين التي ستستضيفها الجزائر من 8 إلى 31 جانفي 2023 إلى موعد لاحق بعدما كانت مقررة يوم الجمعة حسبما كشفت عنه الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) اليوم الخميس.وأوردت الهيئة القارية في بيان لها عبر موقعها الرسمي أنه ''سيتم الكشف عن التاريخ الجديد للقرعة في الوقت المناسب''.ومعلوم أن "الشان" هي منافسة قارية خاصة باللاعبين الناشطين في البطولات المحلية لبلدانهم وستجرى من 8 إلى 31 جانفي بعد أن كانت مبرمجة السنة الجارية قبل أن يتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).وستقام البطولة على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة والملعب الأولمبي الجديد بوهران وملعب 19 ماي 1956 بعنابة وملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.يذكر ان المنتخب التونسي بطل نسخة 2011 لن يشارك في هذه التصفيات بسبب ضغط رزنامة المباريات الدولية.