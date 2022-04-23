كأس تونس للكرة الطائرة: الترجي الرياضي في الدور النهائي


Publié le Samedi 23 Avril 2022 - 15:35 قراءة: 0 د, 21 ث
      
بلغ الترجي الرياضي الدور النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة، اثر فوزه اليوم السبت على مستقبل المرسى بنتيجة ثلاث أشواط لواحد.
وجاءت تفاصيل أشواط اللقاء الذي دار بقاعة الزواوي بواقع 24 - 26 / 25- 16 - / 25 - 10 / 25 - 19.


وسيلاقي الترجي الرياضي في الدور النهائي الفائز من مباراة الدور نصف النهائي الثاني المقررة غدا الأحد في قاعة البجاوي بين النادي الصفاقسي و النجم الساحلي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245085



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 23 أفريل 2022 | 22 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:36 19:03 16:01 12:25 05:35 04:01
Babnet
31°
 Babnet31° Babnet % 19 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-1323°-1322°-1223°-1423°-14
  • Avoirs en devises
    24091,6

  • (21 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25837 DT        1$ =3,02839 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 avril)   2170,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   