كأس تونس للكرة الطائرة: الترجي الرياضي في الدور النهائي

بلغ الترجي الرياضي الدور النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة، اثر فوزه اليوم السبت على مستقبل المرسى بنتيجة ثلاث أشواط لواحد.
وجاءت تفاصيل أشواط اللقاء الذي دار بقاعة الزواوي بواقع 24 - 26 / 25- 16 - / 25 - 10 / 25 - 19.
وسيلاقي الترجي الرياضي في الدور النهائي الفائز من مباراة الدور نصف النهائي الثاني المقررة غدا الأحد في قاعة البجاوي بين النادي الصفاقسي و النجم الساحلي.
وجاءت تفاصيل أشواط اللقاء الذي دار بقاعة الزواوي بواقع 24 - 26 / 25- 16 - / 25 - 10 / 25 - 19.
وسيلاقي الترجي الرياضي في الدور النهائي الفائز من مباراة الدور نصف النهائي الثاني المقررة غدا الأحد في قاعة البجاوي بين النادي الصفاقسي و النجم الساحلي.
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