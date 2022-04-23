رابطة ابطال افريقيا- الأهلي المصري يقصي الرجاء البيضاوي ويضرب موعدا لوفاق سطيف



رشيد الطاوسي : فريق الرجاء أضاع التأهل في مباراة الذهاب أمام الأهلي المصري

تأهل الأهلي المصري الى الدور نصف النهائي من رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم عقب تعادله سهرة الجمعة أمام مضيفه المغربي الرجاء البيضاوي بنتيجة 1-1 (الشوط الأول: 1-1) بمركب محمد الخامس لحساب إياب الدور ربع النهائي.وافتتح الرجاء باب التسجيل في الدقيقة ال5 عن طريق اللاعب الكونغولي نغوما قبل أن يعدل الزوار الكفة بفضل اللاعب عبد المؤمن (د44). وشهد اللقاء تضييع النادي المصري لركلة جزاء من قبل الدولي التونسي علي معلول (د17).وكان الأهلي المصري قد فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة 2-1.ولحساب الدور نصف النهائي, سيلاقي الأهلي المصري وفاق سطيف الجزائري الذي تأهل بدوره للمربع الذهبي عقب فوزه على مضيفه الترجي الرياضي بنتيجة 1-0 (الشوط الأول: 1-0) بملعب رادس الأولمبي.وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي (0-0) بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.أعرب رشيد الطاوسي مدرب الرجاء الرياضي عن اسفه لإقصاء فريقه من رابطة أبطال إفريقيا على يد الأهلي المصري الذي انتزع مساء الجمعة تعادلا ثمينا بنتيجة (1-1) بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب ربع نهائي رابطة أبطال أفريقيا، ليعبر إلى المربع الذهبي مستفيدا من فوزه ذهابا (2-1).وأكد الطاوسي في الندوة الصحفية التي تلت اللقاء ان فريق الرجاء أضاع التأهل في مباراة الذهاب، حيث لم يحسن استغلال الفرص التي اتيحت له امام الأهلي في القاهرة .وتابع مدرب الرجاء "مباريات رابطة الأبطال تحكمها جزئيات بسيطة، أبرزها التجارب المتعددة والخبرات المتراكمة".واستطرد قائلا "أكثر ما حزنت عليه هو الجمهور الذي كنت أتمنى أن نسعده، لذلك أتأسف كثيرا على هذا الإقصاء، كنت أتمنى أن ننهي الشوط الأول متقدمين، لكن الأهلي سجل هدف التعادل في وقت صعب".ويرى الطاوسي ان الرجاء واجه فريقا قويا " وقد أجبرنا على التراجع للوسط عندما كان متقدمين، لكننا كنا أفضل في الشوط الثاني وكان تنشيطنا الهجومي جيدا، نتحسر على الفرص التي أتيحت لنا وخصوصا فرصة الدقيقة الأخيرة".ودعا في ختام تصريحاته "الى طي هذه الصفحة والاستعداد للمستقبل، لأننا نملك لاعبين شباب ينتظرهم مستقبل كبير".من جهته ، اعتبر مدرب الأهلي بيتسو موسيماني أن فريقه خاض مباراة صعبة واحترم الرجاء وحقق المطلوب.وأضاف "حققنا الفوز في القاهرة وهو سر التأهل، أضعنا ضربتي جزاء في القاهرة والدار البيضاء وأعتقد أننا كنا الأفضل ونستحق التأهل".وخلص الى القول "أؤمن تماما بقدرات الأهلي ولكن تنقصنا فقط اللمسة الأخيرة وهو ما أسعى لعلاجه".