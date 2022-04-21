بطولة شتوتغارت للتنس - انس جابر تزيح الروسية داريا كاساتكينا وتصعد الى الدور ربع النهائي


Publié le Jeudi 21 Avril 2022 - 15:30 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تاهلت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة شتوتغارت الألمانية للتنس ذات 500 نقطة بفوزها في الدور الثاني يوم الخميس على الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 26 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-3).
وكانت انس جابر ازاحت في الدور الماضي التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 32 عالميا بنتيجة 2-1 (4-6 و6-2 و6-3).

وستواجه انس جابر في الدور ربع النهائي المقرر يوم الجمعة الاسبانية باولا بادوزا المصنفة ثالثة عالميا التي ترشحت على حساب الكازاخستانية ايلينا ريلاكينا المصنفة 19 عالميا بنتيجة 2-1 (6-2 و4-6 و7-6).


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