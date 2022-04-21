وزارتا الصحة والتجارة تدعوان إلى عدم الإقبال على اقتناء اللعب التي تشكل خطرا على سلامة الأطفال


Publié le Jeudi 21 Avril 2022 - 08:06 قراءة: 0 د, 31 ث
      
دعت وزارة الصحة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، الإربعاء، إلى عدم الإقبال على اقتناء اللعب التي تشكل خطرا على سلامة الأطفال كالمفرقعات واللعب القاذفة للكويرات والخراطيش والأسهم والمصوبات الليزرية وغيرها من اللعب التي يمكن أن تتسبب في إصابات جسدية خطيرة.


وأكدت الوزارتان في بلاغ مشترك، استعدادا للاحتفال بعيد الفطر المبارك، ضرورة اجتناب اقتناء المنتجات المعروضة خارج المسالك المنظمة وغير الخاضعة للمراقبة الرسمية.

كما دعتا إلى التثبت من وجود البيانات الالزامية على الغلاف الخارجي للعبة المتعلقة خاصة بالفئة العمرية واحتياطات الاستعمال واجتناب المنتجات التي لا تحمل التأشير.

ولفتت الوزارتان إلى أن مصالح المراقبة المشتركة تواصل تأمين عمليات المراقبة المكثفة خلال هذه الفترة، وفق نص البلاغ.





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