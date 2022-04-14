اللجنة الوطنية للحج والعمرة تبحث التنسيق والتسريع في نسق التحضيرات لموسم الحج المقبل

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أشرف وزير الشؤون الدّينية، إبراهيم الشائبي، يوم الأربعاء، بمقرّ الوزارة على اجتماع اللّجنة الوطنية للحج والعمرة.ونقل بلاغ صحفي مقتضب عن الوزير قوله أن عقد هذا الاجتماع "جاء لإحكام التنسيق والتسريع في نسق التحضيرات لموسم الحج "،وفق نص البلاغواطلع الوزير على عرض مفصل قدمته شركة الخدمات الوطنية والاقامات حول التراتيب والشّروط الفنية المقترحة لتعاقدات هذا الموسم، مؤكدا على ضرورة توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمان.وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، اعلنت قبل ايام قليلة عن ضوابط الحج لموسم 1443هـ/2022 ميلادي. ومن بين تلك الضوابط تحديد عدد الحجاج بحوالي مليون حاج من داخل المملكة ومن خارجها مع اشتراط سن قصوى للحاج وهي 65 سنة مع ضرورة القيام باللقاحات الكاملة توقيا من فيروس كورونا.وكان موسم الحج للعامين السابقين مقصورا على الحجاج من داخل السعودية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.وكان الوزير الشائبي قد قال لوكالة (وات) مطلع افريل 2022 انه لم يتم بعد تحديد تسعيرة حج هذا مضيفا انه سيتم الإعلان عن المترشحين لموسم الحج، وفق أقدمية التسجيل في المنظومة في كل المعتمديات.وتقدم 219093 شخصا بطلب أداء فريضة الحج في السنة الحالية.