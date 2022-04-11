تواصل هبوب الرياح القوية قرب السواحل وبالجنوب


Publié le Lundi 11 Avril 2022 - 17:52 قراءة: 0 د, 16 ث
      
حذر المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة، الاثنين، من تواصل هبوب الرياح القوية قرب السواحل وبالجنوب، والبحر يكون شديد الاضطراب.

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وتتسم العوامل الجوية بالصحو المستمر وتكون الاجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات.

وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 14 و18 درجة، وتكون في حدود 12 بالمرتفعات، كما تصل إلى 26 بالبرمة وبرج الخضراء.
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