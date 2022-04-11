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حذر المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة، الاثنين، من تواصل هبوب الرياح القوية قرب السواحل وبالجنوب، والبحر يكون شديد الاضطراب.وتتسم العوامل الجوية بالصحو المستمر وتكون الاجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات.وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 14 و18 درجة، وتكون في حدود 12 بالمرتفعات، كما تصل إلى 26 بالبرمة وبرج الخضراء.