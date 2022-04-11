بنزرت:مراوحات فنية وموسيقية وثقافية و" نحبك فلسطين" ضمن فعاليات مهرجان المدينة بماطر

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أنهت جمعية ماطر نيوز للثقافة والاعلام وضع اللمسات الاخيرة لبرمجة الدورة الرابعة من مهرجان المدينة بماطر التي ستمتد من 17 إلى 29 أفريل.وقال مدير المهرجان الفنان الاستعراضي خميّس الحيدوسي، ان الهيئة المديرة عملت هذه السنة على تاثيث برمجة متفاعلة مع محيطها ومع رغبات محبي المهرجان من جميع الفئات والاعمار ، مع التركيز على العائلة ، وفتح المجال للجميع لمواكبة مختلف العروض والسهرات كل ليلة انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا ، وبالتالي مواصلة نهج التميز والاشعاع الإيجابي الذي عرف به المهرجان لدى الجميع محليا وجهويا ووطنيا.ولاحظ المصدر ذاته ان المهرجان كعادته وجد كل الدعم من السلط الجهوية والمحلية ولاسيما وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة ببنزرت و بلدية ماطر ودار الثقافة ماطر، بما مكن هيئة الجمعيبرئاسة الإعلامي لطفي الحيدوسي من ضبط برمجة فنية لائقة تم توجيه الدعوة لمواكبتها للعديد من الأسماء والقامات في المجال وأيضا من المجال الإعلامي.وأشار إلى عودة تنظيم معرض الكتاب بعد غياب سنوات ، وخاصة الحضور الفلسطيني الذي اصبح جزءا لا يتجزا من المهرجان ايمانا بالقضية العادلة لكل تونسي وعربي والإنسانية جمعاء .وبين مدير المهرجان ان افتتاح الدورة سيكون ليلة 17 افريل بخرجة «صف العريس» من زاوية سيدي بن عيسى لتجوب مختلف شوارع مدينة ماطر وستشفع باعطاء إشارة انطلاق فعاليات معرض الكتاب بفضاء دار الثقافة بماطر الذي سيمتد من 17 الى 20 افريل الجاري ،بينما بقية السهرات ستكون كالتالي :*ليلة 21 افريل : سهرة العادات والتقاليد الصوفية : الزمني" بعنوان » ماطر تغني» بفضاء سيدي بن عيسى .*ليلة 23 افريل : سهرة الفن الراقي لمجموعة «الالفة» النسائية بفضاء لاتيراس .*ليلة 25 افريل : سهرة الانشاد الديني مع المنشد الشيخ احمد جلمام بفضاء دار الثقافة.* ليلة 27 افريل : سهرة » نحبك فلسطين» ، سيتخللها مراوحات شعرية بحضور ممثلي سفارة فلسطين بتونس ، وذلك بفضاء قصر بلدية ماطر.* ليلة 29 افريل : سهرة غنائية مع الفنانة درّة الفورتي ، وذلك بفضاء لاتيراس.طارق