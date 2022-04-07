بطولة شارلستون: الأمطار توقف مباراة أنس جابر و الأمريكية ايما نافارو

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تسبب تهاطل الأمطار في توقف مباراة اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالميا أمام الأمريكية ايما نافارو المصنفة 201 عالميا، لحساب الدور الثاني من بطولة شارلستون للتنس، من فئة 500 نقطة.وكانت المباراة قد توقفت على نتيجة 6 - 3 و 5 - 2 لأنس جابر، وكرة الارسال عند اللاعبة الأمريكية.يذكر أنّ أنس جابر ( مصنفة رابعة في البطولة ) ستواجه في الدور المقبل في حال تاهلها الرومانية ايرينا كاميليا بيغو المصنفة 66 عالميا.