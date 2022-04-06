زغوان: انتفاع 8500 عائلة محدودة الدّخل بمساعدات شهر رمضان

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تنطلق مصالح الشؤون الاجتماعيّة بولاية زغوان، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في توزيع طرود غذائية تحتوي 20 كغ من المواد الغذائية المختلفة، لفائدة 400 عائلة محدودة الدخل من عدة مناطق في الجهة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم، وفق المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية محمود غربال.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن 1500 عائلة أخرى محدودة الدخل ستتمتع هي الأخرى بمساعدات عينية "قفة رمضان" بما قيمته 80 دينارا لكل عائلة في غضون الأسبوع الجاري.وأبرز، في ذات السياق، أن 6500 عائلة معوزة متمتعة بالمنحة القارة ستنتفع بمساعدة مالية بقيمة 120 دينارا ، حيث تحصلت على نصف المبلغ مطلع شهر رمضان، وسيتم تمكينها من بقية المبلغ قبل حلول عيد الفطر، مشيرا إلى تمكين 100 مواطن من الفئات المعوزة أوفاقدة السند بوجبتي الإفطار والسحور بمائدة الإفطار بالفحص.