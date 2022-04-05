رابطة ابطال افريقيا (ربع النهائي): الترجي الرياضي يواجه وفاق سطيف


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 16:13 قراءة: 0 د, 29 ث
      
يواجه الترجي الرياضي وفاق سطيف الجزائري في الدور ربع نهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم على اثر عملية القرعة التي دارت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالقاهرة.

...

وتدور مباراة الذهاب في سطيف يوم 16 افريل الجاري على ان يدور لقاء الاياب يوم الجمعة 22 منه بملعب حمادي العقربي برادس.
وكان الترجي الرياضي قد انهى دور المجموعات متصدرا للمجموعة الثالثة ب14 نقطة متقدما 3 نقاط على شباب بلوزداد الجزائري صاحب المركز الثاني بعد 4 انتصارات وتعادلين.

..

يذكر ان معين الشعباني المدرب السابق للترجي الرياضي والممرن الحالي لنادي المصري البورسعيدي تولي سحب عملية القرعة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244066



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 05 أفريل 2022 | 4 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:16 18:47 15:58 12:29 06:00 04:31
Babnet
18°
 Babnet19° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1122°-1320°-1224°-1125°-13
  • Avoirs en devises
    22615,4

  • (4 avril)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29068 DT        1$ =2,97779 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 avril)   1603,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   