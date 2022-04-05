تونس تودع ملف ترشيح النقش على المعادن للتسجيل على قائمة التراث العالمي لليونسكو

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أودعت تونس رسميّا ملف ترشيح "النّقش على المعادن: الفنون والمهارات والممارسات" للتّسجيل على القائمة التمثيليّة للتراث الثقافي اللامادّي للإنسانيّة لدى اليونسكو (اتفاقية 2003)، وذلك بالاشتراك مع تسع دول عربية وهي: العراق والجزائر ومصر وموريتانيا والمغرب وفلسطين والسعودية والسودان واليمن.وتم إيداع هذا الملف بحضور السفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونيسكو غازي الغرايري وبإشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" وبتنسيق جمهورية العراق، حسب ما نشرته اليوم وزارة الشؤون الثقافية على صفحتها الرسمية.ويسلّط الملفّ الضّوء على جملة المهارات والأساليب الفنيّة المرتبطة بمعالجة الذّهب والفضّة والنّحاس والاستخدامات الاجتماعيّة للمشغولات المعدنيّة بوصفها حاملة لذاكرة حيّة ذات أبعاد فنيّة وحرفيّة واقتصاديّة على النّحو الذي تكشف عنه ممارسة النّقش اليوم بعدد من المدن والمراكز الحضريّة التقليديّة ببلادنا مثل مدينة تونس العتيقة والقيروان وصفاقس وجربة.وقد تولّى المعهد الوطني للتراث الإعداد العلميّ للملفّ تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافيّة، ويمكن الاطّلاع على بطاقة جرد هذا العنصر، بالعربيّة وبالفرنسيّة، على موقع المعهد ضمن باب الجرد الوطني للتراث الثقافي اللامادّي.يذكر أنّ تونس ممثّلة في شخص الدّكتور عماد بن صولة، كانت ضمن الفريق المصغّر الّذي تولّى صياغة الملفّ برمّته.