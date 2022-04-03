وزارة المالية تمهل مؤسسات التمويل الصغير الى موفي 2023 للامتثال لاحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011


Publié le Dimanche 03 Avril 2022 - 17:07قراءة: 0 د, 42 ث
      
أمهلت وزارة المالية، مجددا جمعيات القروض الصغيرة ، الى موفى 2023 ، للامتثال لأحكام المرسوم 117 المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير الصادر سنة 2011 .

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وينص الفصل 58 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 الذي يتضمن 59 فصلا ،على منح هذه الجمعيات فترة سنة فقط على اقصى تقدير لتسوية وضعيتها.

وطورت الحكومة ، مدعومة بالقطاع الخاص، قطاع التمويل الصغير في ظل عدم توفر تمويلات لعدة شرائح اجتماعية، من خلال سن الاطر التشريعية والهيكلية للقطاع.
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وكانت وزارة المالية اكدت خلال شهر نوفمبر 2019 ، ان سلطة الرقابة على مؤسسات التمويل الصغير ستشرع ، في تطبيق عقوبات ادارية ومالية على مؤسسات التمويل الصغير التي ترتكب مخالفات تتعلق بالشفافية والتصرف الحذر والاخلال بالمعاملات.

وبلغ عدد الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة مع اصدار المرسوم سنة 2011 ، قرابة 298 جمعية منحها البنك التونسي للتضامن زهاء 350 الف قرض بقيمة 500 مليون دينار.



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