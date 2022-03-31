المؤسسة الفيدرالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بألمانيا ستنظم خلال ماي 2022 زيارة عمل إلى تونس

. ..

. .

تعتزم المؤسسة الفيدرالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بألمانيا تنظيم زيارة عمل لعدد من المؤسسات الألمانية الناشطة في تونس، خلال شهر ماي 2022، وذلك لتدارس فرص الاستثمار، وفق ما أوردته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.وعبّرت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، لدى مشاركتها، أمس الإربعاء، في جلسة عمل جرت بمقر المؤسّسة الفيدرالية بألمانيا، بحضور عضو المكتب التنفيذي للمؤسسة، أندريا جون، عن استعداد الجانب التونسي تسهيل إستقطاب المؤسسات الألمانية الناشطة في مختلف المجالات وخاصّة منها مكوّنات السيّارات.وتمّ التطرّق خلال الجلسة، التّي التأمت على هامش انعقاد فعاليات الدورة الثامنة لحوار برلين بخصوص الإنتقال الطاقي يومي 29 و30 مارس 2022، إلى سبل توطيد التعاون بين البلدين، خاصّة، في ظل الأوضاع الحالية، التّى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.وأشرفت القنجي، على افتتاح أشغال ندوة حول مستقبل القطاعات الصناعية والتكنولوجيات الحديثة، بحضور مؤسسات ألمانية وتونسيّة حضوريا وعبر تقنية التحاضر عن بعد. وأكدت بالمناسبة، على الإمكانات والخبرات البشريّة المتوفرة بتونس ومناخ وفرص الاستثمار في قطاعات ذات الأولويّة منها الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة.كما استعرضت البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة وسبل تطوير استعمال هذه الطاقات، خاصّة، في مجالات التنقل الكهربائي والهيدروجين الأخضر وما تمثله من فرص للاستثمار.وأعربت المديرة التنفيذية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، انجريد غابريالا هوفن، خلال لقاء خصّص لموضوع دور المرأة في مجال الإنتقال إلى الطاقات البديلة، بمشاركة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، عن استعدادها لتوفير المزيد من برامج الإحاطة الفنية بما يتماشى مع متطلبات الجانب التونسي.