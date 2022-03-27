القيروان: قافلة صحية متعددة الاختصاصات ضمت 50 طبيب لفائدة متساكني عمادة المويسات من معتمدية بوحجلة

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نظم فرع الهلال الاحمر بسوسة اليوم الاحد قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الإبتدائية أولاد مبارك بعمادة المويسات من معتمدية بوحجلة (ولاية القيروان) ضمت 60 طبيب مختص.وافاد الاستاذ المبرز الاستشفائي الجامعي في الطب الباطني والشيخوخة بمستشفى سهلول بسوسة أنيس مزابي في تصريح ل(وات) ان هذه القافلة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من سكان المنطقة من مختلف الفئات العمرية بإشراف طاقم طبي من مختلف التخصصات.وتضم القافلة عديد الاختصاصات من بينها طب العيون وتقويم الأعضاء وطب أمراض القلب والشرايين وطب أمراض الكلى وطب الأطفال وطب الأسنان إلى جانب عيادات التثقيف الغذائي بمناسبة حلول شهر رمضان وورشات تنشيطية لفائدة الاطفال.واكد الدكتور مزابي انه تم الكشف على عدد من المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مطولة واستوجب توجيههم إلى عدد من المؤسسات الصحية كما تم الاكتفاء بالكشف وتقديم الادوية على عين المكان لعدد منهم، مشيرا الى ان عدد المقبلين على هذه العيادات فاق الالف شخص.وتشكو معتمدية بوحجلة من غياب طب الاختصاص حيث يضطر متساكنوها إلى التنقل إلى مدينة القيروان وانتظار مواعيد تتراوح بين 3 و6 أشهر حسب الاختصاص الطبي إلى جانب تعطل تحويل المستشفى الجهوي ببوحجلة إلى صنف "ب" منذ سنة 2017، حسب ما افاد به عدد من المنتفعين بعيادات القافلة الصحية.ويشار إلى أن القافلة الصحية تضمنت كشفا للأطفال في اختصاص أمراض العيون وتوزيع نظارات طبية مجانا لمستحقيها من الفئات الهشة والعائلات المعوزة.