الفيلم التونسي القصير "نصف روح" لمروان الطرابلسي ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان سوس المغربي الدولي للفيلم القصير

. ..

. .

تم اختيار الفيلم الروائي التونسي القصير "نصف روح" للمخرج مروان الطرابلسي ليكون ضمن المسابقة الرسمية للافلام الروائية القصيرة للدورة 14 لمهرجان سوس المغربي الدولي للفيلم القصير المقرر تنظيمها بمنطقة آيت ملول بولاية اكادير بالمملكة المغربية منتصف شهر ماي المقبل.وقد تم اختيار الفيلم التونسي القصير "نصف روح" ضمن قائمة تضم 17 فيلما روائيا قصيرا من مصر والمغرب وبريطانيا والسودان وليبيا والدنمارك ،للتنافس على جوائز المهرجان الى جانب انتقاء 09 افلام وثائقية من استراليا وكندا والعراق وفلسطين والمغرب .ويعد فيلم "نصف روح" العمل الخامس في رصيد المخرج مروان الطرابلسي بمدة لا تتجاوز 25 دقيقة ،وهو من بطولة عبد القادر بن سعيد والطفلة آمنة الحلفاوي، ويحكي معاناة الاب "ناجي" الذي فقد عمله ليجد نفسه مضطرا للعيش في خصاصة باحد الفضاءات النائية عن المدينة، ومعايشة مرض ابنته بالسرطان في غياب اية مساعدة من المحيطين به.والفيلم كما يتحدث عنه مخرجه مروان الطرابلسي في بعض التصريحات الاعلامية "يسلط الضوء على الانسان كقيمة فقدت معناها في ظل تنامي النزعة المادية للافراد والمجتمعات، مما يجعلها محل تساؤلات حول ماهية العالم وموقع الانسان فيها ".وللاشارة فقد انتهت لجنة انتقاء الافلام القصيرة الخاصة بمهرجان سوس المغربي الدولي للفيلم القصير من اختيار الافلام الروائية والوثائقية المشاركة في مختلف مسابقات المهرجان وذلك بعد مشاهدة نحو 179 فيلما قصيرا من 18 دولة عربية واجنبية ،وقد ضمت لجنة الانتقاء كلا من زكية بهلول الباحثة في مجال السينما ،وابرهيم حنكاش مصمم كوريغرافي ،و المخرج السينمائي محمد العلوي ،و كاتب السيناريو عبد السلام البطراوي، وايضا محمد اكرم الغرباوي الكاتب المصري والباحث في الفنون البصرية.وتتنافس الافلام القصيرة المشاركة على جوائز مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير الذي يدعمه المركز السينمائي المغربي وتهم جائزة افضل فيلم روائي وافضل فيلم وثائقي واحسن سيناريو وافضل اخراج واحسن تصوير.