وزير الخارجية يشارك بصفة افتراضية في الاجتماع الوزاري التحضيري لندوة طوكيو الدولية للتنمية

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يشارك عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يومي 26 و27 مارس الجاري في أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، تيكاد-8، التي ستحتضنها تونس يومي 27 و 28 أوت 2022.ويُنتظم هذا الاجتماع على مدى يومين وبصفة افتراضية تحت عنوان "أولويات التنمية في إفريقيا لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 وفي أفق الدورة الثامنة لندوة تيكاد" بمشاركة الأطراف المنظمة لندوة تيكاد-8 (اليابان والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) إضافة إلى وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الإفريقية.وستتناول أشغال الاجتماع الوزاري ،وفق بلاغ اليوم السبت لوزارة الخارجية، عددا من المحاور والأفكار والتوصيات حول استدامة التنمية وشموليتها والأمن الإنساني والسلم، والتي ستمثل أسسا مرجعية لوثائق العمل لدورة تونس القادمة لندوة طوكيو للتنمية في إفريقيا.وسيقدم وزير الشؤون الخارجية مقاربات تونس حول هذه المواضيع وأهمية تعزيز التعاون بشأنها في إطار قمة التيكاد والتعاون التونسي الياباني الإفريقي مع التاكيد على حرص تونس على توفير أفضل الظروف اللوجستية والبشرية لإنجاح هذه الدورة وجاهزيتها لاحتضان هذا الإستحقاق الدولي الهام.