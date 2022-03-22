مدينة العلوم بتونس تنظم تظاهرة يوم الرياضيات في دورتها العاشرة، يوم السبت 26 مارس الجاري


Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 23:09قراءة: 0 د, 35 ث
      
تنظم مدينة العلوم بتونس تظاهرة، يوم الرياضيات، في دورتها العاشرة، من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى الخامسة مساء من يوم السبت 26 مارس الجاري لفائدة التلاميذ من كافة المراحل التعليمية، حسب ما أفاد به رئيس مصلحة فضاء الاستكشافات، رياض العبدلي، اليوم الثلاثاء.
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه التظاهرة ستكون ثرية بتنظيم الورشات العلمية في الحساب الذهني والتحديات مع الالة الحاسبة وحساب الحظ وألعاب الرياضيات من خلال خلق أشكال هندسية بالاوراق وأشكال للحيوانات.
...

وأشار الى أن مسابقة في الرياضيات سيتم تنظيمها بمشاركة 100 متسابق من أجل ترسيخ روح المنافسة والتعود على المسابقات.
ولفت إلى أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو تقريب الرياضيات من التلاميذ باعتبارها مادة صعبة وتسهيل مفاهيمها لدى الناشئة.
أم
..





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243218



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 22 مارس 2022 | 19 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:01 18:35 15:54 12:33 06:20 04:53
Babnet
11°
Babnet13°Babnet% 82:الرطــوبة
تونــسBabnet
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-916°-817°-817°-1121°-13
  • Avoirs en devises
    23188,3

  • (22 mars)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,27047 DT        1$ =2,96774 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 mars)   847,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   