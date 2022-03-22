مدينة العلوم بتونس تنظم تظاهرة يوم الرياضيات في دورتها العاشرة، يوم السبت 26 مارس الجاري

. ..

. .

تنظم مدينة العلوم بتونس تظاهرة، يوم الرياضيات، في دورتها العاشرة، من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى الخامسة مساء من يوم السبت 26 مارس الجاري لفائدة التلاميذ من كافة المراحل التعليمية، حسب ما أفاد به رئيس مصلحة فضاء الاستكشافات، رياض العبدلي، اليوم الثلاثاء.وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه التظاهرة ستكون ثرية بتنظيم الورشات العلمية في الحساب الذهني والتحديات مع الالة الحاسبة وحساب الحظ وألعاب الرياضيات من خلال خلق أشكال هندسية بالاوراق وأشكال للحيوانات.وأشار الى أن مسابقة في الرياضيات سيتم تنظيمها بمشاركة 100 متسابق من أجل ترسيخ روح المنافسة والتعود على المسابقات.ولفت إلى أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو تقريب الرياضيات من التلاميذ باعتبارها مادة صعبة وتسهيل مفاهيمها لدى الناشئة.أم