اختتام المهرجان الدولي للمسرح المحترف 4/4 بجندوبة : تكريم الفائزين وحجب جائزة العمل المتكامل

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اختتمت مساء الاثنين فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للمسرح المحترف 4/4 بجندوبة بتكريم عدد من الضيوف وتوزيع الجوائز على المتوجين في هذه الدورة التي تواصلت على مدى ستة أيام من 16 إلى 21 مارس 2022.وشهدت السهرة الختامية التي احتضنها المركب الثقافي عمر السعيدي تكريم مدير بيت الفن المصري اسماعيل المختار والفنان كوروش زارعي من إيران.وقد أسفرت نتائج لجنة التحكيم عن فوز محمد شوقي خوجة بجائزة عيسى حراث لأفضل دور رجالي عن دوره في مسرحية "الروبة" ومعز حمزة بجائزة نور الدين الورغي لأفضل نص عن نصه في مسرحية "عقاب جواب" وتوّج حمادي الوهايبي بجائزة المنصف السويسي لأفضل إخراج عن مسرحية "الروبة".وحازت هالة سرور جائزة فاطمة بن سعيدان لأفضل أداء نسائي عن مسرحية "جنة هنا" من مصر، وفاز الممثل يحيى الفايدي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة. ووجهت لجنة التحكيم تنويها خاصا للمسرحية الإيرانية "عندما تنتهي تسقط"، فيما ارتأت حجب جائزة العمل المتكامل.وترأس لجنة التحكيم الدكتور حكمت داود من العراق، وضمت في عضويتها عديد الممثلين من تونس وخارجها وهم : دليلة مفتاحي وخالد بوزيد وعاطف بن حسين ومريم بن شعبان (تونس) وكوروش زارعي (إيران).وتابع الجمهور في اليوم الختامي عرض المسرحية الإيرانية " عندما تنتهي تسقط " سبقه عرض "ربع الوقت" لمسرح الحمراء وعرض " sorry beckett " لمركز الفنون الدرامية والركحية بأريانة ومسرحية " رهاب " لمركز الفنون الدرامية والركحية بجندوبة وعرض croûte من فرنسا .وجدير بالتذكير أن المهرجان الدولي للمسرح المحترف 4/4 بجندوبة ينظمه مركز الفنون الدرامية والركحية بجندوبة بدعم من وزارة الشؤون الثقافية.