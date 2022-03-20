ولاية بنزرت تسخّر مجموعة من وسائل النقل والمجرورات  لتوفير المياه الصالحة للشرب لفائدة الأهالي في  ولاية بن عروس

أفاد والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، أنّه تم اليوم تسخير مجموعة هامة من وسائل النقل والمجرورات لفائدة ولاية بن عروس ،من اجل معاضدة السلط الجهوية والمحلية في توفير الماء الصالح للشرب لفائدة أهالي الجهة ،على اثر اقرار قطع التزود بالماء الصالح للشرب خلال الفترة من 21 الى 26 مارس الجاري من اجل القيام بعدد من الاشغال الفنية .
واوضح والي بنزرت في تصريح لمراسل (وات) أن هذه المبادرة تندرج ضمن مسؤولية وواجب التضامن الجهوي والمحلي بين مختلف مناطق وجهات البلاد فيما بينها، بما من شأنه التخفيف من وطاة الأمر على مختلف الفئات والشرائح في الجهة وضمان سير مختلف الهياكل الاستشفائية والصناعية والخدماتية وغيرها خلال فترة الانقطاع الاضطراي والمؤقت للماء الصالح للشرب .
وأضاف الوالي أنه تمّ حثّ جميع المصالح باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية على مدّ يد العون في هذا الاطار سواء لفائدة مختلف مناطق ولاية بن عروس او بقية ولايات تونس ونابل وزغوان التي قد تحتاج للعون بالمناسبة .
واوضح والي بنزرت في تصريح لمراسل (وات) أن هذه المبادرة تندرج ضمن مسؤولية وواجب التضامن الجهوي والمحلي بين مختلف مناطق وجهات البلاد فيما بينها، بما من شأنه التخفيف من وطاة الأمر على مختلف الفئات والشرائح في الجهة وضمان سير مختلف الهياكل الاستشفائية والصناعية والخدماتية وغيرها خلال فترة الانقطاع الاضطراي والمؤقت للماء الصالح للشرب .
وأضاف الوالي أنه تمّ حثّ جميع المصالح باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية على مدّ يد العون في هذا الاطار سواء لفائدة مختلف مناطق ولاية بن عروس او بقية ولايات تونس ونابل وزغوان التي قد تحتاج للعون بالمناسبة .
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