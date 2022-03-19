بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة- التتويج الممتاز - نتائج الجولة الاولى

فاز الترجي الرياضي على النجم الساحلي 3-1 اليوم السبت بقاعة الزواوي في اطار الجولة الاولى لمرحلة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 23-25 و25-16 و27-25 و25-21.
وانهزم مستقبل المرسى امام ضيفه النادي الصفاقسي 1-3 (20-25 و25-21 و14-25 و14-25).
وتقام الجولة الثانية يوم 23 مارس بلقاءي النادي الصفاقسي والترجي الرياضي والنجم الساحلي ومستقبل المرسى.
الترتيب
1- الترجي الرياضي 4 1
2- النادي الصفاقسي 3 1
3- النجم الساحلي 0 1
- مستقبل المرسى 0 1
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 23-25 و25-16 و27-25 و25-21.
وانهزم مستقبل المرسى امام ضيفه النادي الصفاقسي 1-3 (20-25 و25-21 و14-25 و14-25).
وتقام الجولة الثانية يوم 23 مارس بلقاءي النادي الصفاقسي والترجي الرياضي والنجم الساحلي ومستقبل المرسى.
الترتيب
1- الترجي الرياضي 4 1
2- النادي الصفاقسي 3 1
3- النجم الساحلي 0 1
- مستقبل المرسى 0 1
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