بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة- التتويج الممتاز - نتائج الجولة الاولى

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وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 23-25 و25-16 و27-25 و25-21.وانهزم مستقبل المرسى امام ضيفه النادي الصفاقسي 1-3 (20-25 و25-21 و14-25 و14-25).وتقام الجولة الثانية يوم 23 مارس بلقاءي النادي الصفاقسي والترجي الرياضي والنجم الساحلي ومستقبل المرسى.1- الترجي الرياضي 4 12- النادي الصفاقسي 3 13- النجم الساحلي 0 1- مستقبل المرسى 0 1