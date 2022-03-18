استعداد لكاس امم افريقيا / المنتخب التونسي لكرة اليد يفوز على نظيره الكونغولي 31-26

. ..

. .

فاز المنتخب التونسي لكرة اليد على نظيره الكونغولي بنتيجة 31-26 (الشوط الاول 15-14) في اللقاء الودي الذي دار امس الخميس بقاعة نابل بئر شلوف في اطار التربص الذي تجريه العناصر الوطنية بمشاركة اللاعبين المحترفين بالخارج استعدادا لنهائيات كاس امم افريقيا المقررة بالمغرب بين 11 و 18 جويلية القادم.ويندرج هذا التربص ضمن اسبوع الاتحاد الدولي للعبة المخصص لانشطة المنتخبات الوطنية وهو ما مكن اللاعبين الذين ينشطون في البطولات الاجنبية من الالتحاق بتحضيرات المنتخب.وسيخوض نسور قرطاج اليوم الجمعة اللقاء الودي الثاني مع منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يجري بدوره تربصا بتونس استعدادا ل"كان المغرب" وذلك بداية من الساعة الخامسة مساء بقاعة بني خيار.ويتضمن برنامج تحضيرات المنتخب الوطني في اطار الاسبوع القادم للاتحاد الدولي لكرة اليد مباراتين وديتين مع نظيره البرازيلي يومي 14 و16 افريل القادم بالحمامات.