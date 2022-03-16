التمديد للهيئة التسييرية للنادي البنزرتي بشهرين اضافيين

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تم الاتفاق على التمديد للهيئة التسييرية للنادي البنزرتي بشهرين إضافيين انطلاقا من يوم غد وذلك عقب جلسة عمل التامت اليوم بمقر الولاية تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي وحضور كل من المندوب الجهوي للرياضة كمال هنيد ورئيس الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي سامي بالكاهية والكاتب العام للجمعية ايمن الجزيري.واكد والي بنزرت حرصه الشخصي وكل مصالح الولاية على تامين كل ظروف النجاح للنادي إدارة ولاعبين واطارات فنية، وعدم ادخار أي جهد ادبياو مالي لمعاضدة النادي في فض مجمل المشاغل العالقة ومزيد تعبئة الجهود بين الاسرة الواحدة لنادي عاصمة الجلاء.وثمن والي الجهة بذات المناسبة جدية العمل الذي ما فتئت تقوم به الهيئة التسييرية بمعية العائلة الموسعة للنادي والأجواء الرياضية والجماهيرية الممتازة المحيطة بالنادي والفريق الأول لكرة القدم، داعيا في ذات الوقت الى الحفاظ عليها وتعزيزها اكثر فاكثر.ومن جانبه أشار الكاتب العام للجمعية الى ان الهيئة التسييرية متماسكة رغم الإشكاليات المحيطة بها، وهي تعمل جاهدة لتامين كل حاجيات النادي والفريق الأول لكرة القدم من اجل النجاح في مهامها.ر- ط ج - هس