الرابط الثانية: تعيينات حكام الجولة العاشرة


Publié le Vendredi 11 Mars 2022 - 14:47 قراءة: 0 د, 58 ث
      

في ما يلي تعينات حكام الجولة العاشرة والختامية للمرحلة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية التي ستقام يومي السبت والاحد بداية من الساعة 14:
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السبت 12 مارس
المجموعة الثالثة
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في ملعب قابس
مستقبل قابس - مكارم المهدية
الحكم: الصادق السالمي

في ملعب مساكن
هلال مساكن - أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: أسامة بن اسحاق

في ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل المحمدية
الحكم: نعيم حسني

المجموعة الرابعة
في ملعب قفصة
قوافل قفصة - الملعب القابسي
الحكم: نصر الله الجوادي

في ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - النادي القربي
الحكم: سفيان قتات

في ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - سبورتينغ بن عروس
الحكم: فرج عبد اللاوي

الأحد 13 مارس

المجموعة الأولى
في ملعب مدنين
أولمبيك مدنين - الملعب الصفاقسي
الحكم: أشرف حركاتي

في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي - الملعب التونسي
الحكم: جلال السحباني

في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - النجم الرادسي
الحكم: أمير العيادي

المجموعة الثانية
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان - جمعية جربة
الحكم: سيف بن وراد

في ملعب مصطفى الدوري جربة ميدون
أمل جربة - جندوبة الرياضية
الحكم: حسني النايلي

في ملعب منزل نور البلدي
كوكب منزل النور - الأولمبي للنقل
الحكم: أسامة رزق الله

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