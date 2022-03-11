الرابط الثانية: تعيينات حكام الجولة العاشرة

في ما يلي تعينات حكام الجولة العاشرة والختامية للمرحلة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية التي ستقام يومي السبت والاحد بداية من الساعة 14:
السبت 12 مارس
المجموعة الثالثة
في ملعب قابس
مستقبل قابس - مكارم المهدية
الحكم: الصادق السالمي
في ملعب مساكن
هلال مساكن - أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: أسامة بن اسحاق
في ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل المحمدية
الحكم: نعيم حسني
المجموعة الرابعة
في ملعب قفصة
قوافل قفصة - الملعب القابسي
الحكم: نصر الله الجوادي
في ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - النادي القربي
الحكم: سفيان قتات
في ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - سبورتينغ بن عروس
الحكم: فرج عبد اللاوي
الأحد 13 مارس
المجموعة الأولى
في ملعب مدنين
أولمبيك مدنين - الملعب الصفاقسي
الحكم: أشرف حركاتي
في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي - الملعب التونسي
الحكم: جلال السحباني
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - النجم الرادسي
الحكم: أمير العيادي
المجموعة الثانية
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان - جمعية جربة
الحكم: سيف بن وراد
في ملعب مصطفى الدوري جربة ميدون
أمل جربة - جندوبة الرياضية
الحكم: حسني النايلي
في ملعب منزل نور البلدي
كوكب منزل النور - الأولمبي للنقل
الحكم: أسامة رزق الله
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