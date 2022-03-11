الرابط الثانية: تعيينات حكام الجولة العاشرة

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في ما يلي تعينات حكام الجولة العاشرة والختامية للمرحلة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية التي ستقام يومي السبت والاحد بداية من الساعة 14:السبت 12 مارسالمجموعة الثالثةفي ملعب قابسمستقبل قابس - مكارم المهديةالحكم: الصادق السالميفي ملعب مساكنهلال مساكن - أولمبيك سيدي بوزيدالحكم: أسامة بن اسحاقفي ملعب وادي الليلمستقبل وادي الليل - مستقبل المحمديةالحكم: نعيم حسنيالمجموعة الرابعةفي ملعب قفصةقوافل قفصة - الملعب القابسيالحكم: نصر الله الجواديفي ملعب 2 مارس بصفاقسسكك الحديد الصفاقسي - النادي القربيالحكم: سفيان قتاتفي ملعب طبرقةمرجان طبرقة - سبورتينغ بن عروسالحكم: فرج عبد اللاويالأحد 13 مارسالمجموعة الأولىفي ملعب مدنينأولمبيك مدنين - الملعب الصفاقسيالحكم: أشرف حركاتيفي ملعب بنبلة البلديالنادي البنبلي - الملعب التونسيالحكم: جلال السحبانيفي ملعب القلعة الصغرىالقلعة الرياضية - النجم الرادسيالحكم: أمير العياديالمجموعة الثانيةفي ملعب حمدة العواني بالقيروانشبيبة القيروان - جمعية جربةالحكم: سيف بن ورادفي ملعب مصطفى الدوري جربة ميدونأمل جربة - جندوبة الرياضيةالحكم: حسني النايليفي ملعب منزل نور البلديكوكب منزل النور - الأولمبي للنقلالحكم: أسامة رزق الله