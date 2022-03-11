الديوانة : حجز أطنان من المواد الاستهلاكية المختلفة والمدعمة في عدد من المخازن

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تولت أمس الخميس ، فرق مراقبة تابعة لوزارة التجارة ومصالح الديوانة والأداءات ووحدات من الشرطة والحرس الوطني، مداهمة عدد من المخازن والقيام بدوريات مراقبة لوسائل النقل والبضائعوقد أسفرت هذه الحملات وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة، عن حجز 171 طنا من السميد والفارينة والمعجنات والأرز ومواد مدعمة مختلفة و243 طنا من المعجنات غير الصالحة للاستهلاككما حجزت فرق المراقبة المشتركة أيضا،31 طنا من السكر المدعم و95ر33 طنا من الخضر والغلال و5503 لترا من الزيت النباتي و2380 لترا من الحليبكما شمل المحجوز 643248 بيضة و95781 علبة من المعلبات و177 طنا من الحبوب والبقول والمواد العلفية بالإضافة إلى 19536 قارورة مياه معدنية و227 طنا من حديد البناءويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد أمس الخميس ، اطلاق حملة تشارك فيها الوحدات الأمنية إلى جانب المراقبة الاقتصادية لضرب مواقع المضاربة والاحتكار وان الحملة ستشكل سياسة دولة في هذا المجالوشدد سعيّد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ،على أنه سيتم التصدي بواسطة القانون بكل قوة وثبات إلى شبكات التهريب والمسالك غير القانونية وأنه لا يوجد من هو فوق القانونكما أكد انه تم الشروع، أمس الخميس، في عملية "تطهير تونس من المحتكرين والمضاربين" وانه سيتم اعداد مرسوم في هذا المجال سيعرض على أنظار مجلس الوزراء القادم.