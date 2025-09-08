مؤشر الأسعار الدولية للمنتجات الغذائية دون تغيير يُذكر خلال شهر أوت 2025 (الفاو)

بقي مؤشر الأسعار الدولية للمنتجات الغذائية دون تغيير يُذكر خلال شهر أوت 2025، حيث عوّضت الارتفاعات المسجّلة في أسعار اللحوم والسكر والزيوت النباتية التراجعات المسجّلة في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان، وذلك وفقًا لتقرير جديد أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)



وسجّل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتابع التغيّرات الشهرية في الأسعار الدولية لجملة من المنتجات الغذائية المتداولة عالميًا، معدلًا شهريًا بلغ 130,1 نقطة في أوت، أي أعلى بقليل من مستواه المعدّل في جويلية (130,0 نقطة)، وبزيادة بنسبة 6,9 بالمائة مقارنةً بنفس الفترة من سنة 2024.



وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1,4 بالمائة مقارنة بجويلية، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.وقد شهدت أسعار زيت النخيل، وزيت دوّار الشمس، وزيت الكولزا ارتفاعًا، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى نية إندونيسيا زيادة نسبة إدماج الوقود الحيوي سنة 2026 ، في حين انخفضت أسعار زيت الصويا بسبب توقعات بوفرة محصول الصويا عالميًا خلال موسم التسويق المقبل.أما مؤشر أسعار الحبوب، فقد تراجع بنسبة 0,8 بالمائة مقارنة بجويلية، حيث انخفضت الأسعار الدولية للقمح بفعل وفرة المحاصيل في كل من الاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي، بينما ارتفعت أسعار الذرة عالميًا، مدفوعة جزئيًا بزيادة الطلب على الأعلاف الحيوانية وإنتاج الإيثانول في الولايات المتحدة الأمريكية.كما تراجع مؤشر الفاو لأسعار الأرز بجميع أنواعه، متأثرًا بانخفاض أسعار أرز "إنديكا" في ظل المنافسة الشديدة بين كبار المصدّرين.ووفقًا لتقرير الفاو، سجّل مؤشر أسعار اللحوم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,6 بالمائة في أوت، ليبلغ مستوى قياسيًا جديدًا، مدفوعًا بارتفاع أسعار لحوم الأبقار نتيجة الطلب الكبير في الولايات المتحدة والطلب المتزايد من الصين، مما أدى إلى زيادة أسعار التصدير من أستراليا والبرازيل.كما ارتفعت أسعار لحوم الأغنام، فيما بقيت أسعار لحوم الخنازير مستقرة نسبيًا، وانخفضت أسعار لحوم الدواجن بسبب توفر كميات كبيرة معدّة للتصدير من البرازيل.وانخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 1,3 بالمائة مقارنة بجويلية، نتيجة تراجع أسعار الزبدة، والجبن، والحليب المجفف الكامل بسبب ضعف الطلب في الأسواق الآسيوية الكبرى.أما مؤشر أسعار السكر، فقد سجّل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,2 بالمائة بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع، وذلك نتيجة المخاوف المتعلقة بإنتاج قصب السكر والعائدات في البرازيل، إلى جانب زيادة الطلب العالمي على الاستيراد. وقد ساهمت التوقعات بتحقيق محاصيل وفيرة في الهند وتايلندا في كبح هذا الارتفاع.إنتاج وفير من الذرة متوقّع خلال سنة 2026كما نشرت منظمة الفاو، يوم الجمعة الفارط، توقعاتها الجديدة لإنتاج الحبوب عالميًا لسنة 2025، حيث يُتوقّع أن يبلغ الإنتاج 2. مليون طن، وهو رقم قياسي جديد يزيد بنسبة 3,5 بالمائة عن إنتاج السنة الماضية.ويُعزى هذا التعديل التصاعدي إلى الزيادة الملحوظة في توقعات إنتاج الذرة بكل من البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية. وفي المقابل، خفّضت الفاو من توقعاتها لإنتاج القمح عالميًا إلى مليون طن، ورغم هذا التراجع تبقى الكمية المتوقعة أعلى بنسبة 0,8 بالمائة مقارنة بسنة 2024 .ويأتي هذا التخفيض نتيجة تراجع التوقعات المتعلقة بالإنتاج في الصين بسبب الظروف المناخية، في حين تمّ تسجيل ارتفاع في التوقعات داخل الاتحاد الأوروبي.أما إنتاج الأرز، فيُتوقّع أن يرتفع بنسبة 1 بالمائة ليصل إلى مليون طن، وهو رقم قياسي تاريخي. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الإنتاج في كل من بنغلاديش والبرازيل والصين والهند، وخاصة في إندونيسيا، وهي زيادات يُنتظر أن تعوّض التراجعات المتوقعة في الولايات المتحدة ومدغشقر ونيبال .وتايلندا