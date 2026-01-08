الاولمبي الباجي - فسخ عقد المدرب حافظ القيطوني ولطفي السليمي مدربا جديدا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695ff10b40dd92.13758922_knfqgmpjoehil.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الاولمبي الباجي مساء الخميس عن تعيين لطفي السليمي مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم خلفا للمدرب حافظ القيطوني التي حصلت معه القطيعة بالتراضي.

ويستضيف نادي عاصمة السكر في الجولة السادسة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اتحاد بن قردان يوم الجمعة 16 جانفي الجاري.

وانهى الفريق مرحلة الذهاب في المركز قبل الاخير برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين و10 هزائم.





