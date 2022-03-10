قيمة صادرات زيت الزيتون تسجل ارتفاعا بـ32 بالمائة في نهاية جانفي 2022

. ..

. .

سجلت قيمة صادرات زيت الزيتون ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة أي بقيمة 6ر620 مليون دينار في نهاية شهر جانفي 2022 وفق معطيات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة.وبلغت كميات زيت الزيتون المصدرة خلال الثلاثة أشهر الأولى من موسم 2021 / 2022 حدود 4ر59 ألف طن مقابل 62 ألف طن خلال الموسم المنقضي (2020/2021)تمثل عائدات صادرات زيت الزيتون السائب 82 بالمائة مقابل 18 بالمائة متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلبكما ارتفع معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير بنسبة 40 بالمائة خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم المنقضيوتبقى أسعار التصدير على المستوى الوطني هي الأدنى مقارنة بالأسعار المعتمدة بالأسواق الإسبانية ، إذ بلغ متوسط السعر خلال شهر جانفي الماضي 2ر3 أورو/كلغ مقابل 4ر3 /كلغأما متوسط سعر زيت الزيتون البيولوجي فقد بلغ 47ر3 أورو/كلغ مقابل 8ر3 أورو/كلغ خلال شهر جانفي 2022 وفق المصدر ذاته