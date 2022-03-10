قيمة صادرات زيت الزيتون تسجل ارتفاعا بـ32 بالمائة في نهاية جانفي 2022


Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 11:42قراءة: 0 د, 40 ث
      
سجلت قيمة صادرات زيت الزيتون ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة أي بقيمة 6ر620 مليون دينار في نهاية شهر جانفي 2022 وفق معطيات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة.

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وبلغت كميات زيت الزيتون المصدرة خلال الثلاثة أشهر الأولى من موسم 2021 / 2022 حدود 4ر59 ألف طن مقابل 62 ألف طن خلال الموسم المنقضي (2020/2021)

تمثل عائدات صادرات زيت الزيتون السائب 82 بالمائة مقابل 18 بالمائة متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلب
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كما ارتفع معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير بنسبة 40 بالمائة خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم المنقضي
وتبقى أسعار التصدير على المستوى الوطني هي الأدنى مقارنة بالأسعار المعتمدة بالأسواق الإسبانية ، إذ بلغ متوسط السعر خلال شهر جانفي الماضي 2ر3 أورو/كلغ مقابل 4ر3 /كلغ
أما متوسط سعر زيت الزيتون البيولوجي فقد بلغ 47ر3 أورو/كلغ مقابل 8ر3 أورو/كلغ خلال شهر جانفي 2022 وفق المصدر ذاته





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