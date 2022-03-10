قيمة صادرات زيت الزيتون تسجل ارتفاعا بـ32 بالمائة في نهاية جانفي 2022

سجلت قيمة صادرات زيت الزيتون ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة أي بقيمة 6ر620 مليون دينار في نهاية شهر جانفي 2022 وفق معطيات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة.
وبلغت كميات زيت الزيتون المصدرة خلال الثلاثة أشهر الأولى من موسم 2021 / 2022 حدود 4ر59 ألف طن مقابل 62 ألف طن خلال الموسم المنقضي (2020/2021)
تمثل عائدات صادرات زيت الزيتون السائب 82 بالمائة مقابل 18 بالمائة متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلب
كما ارتفع معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير بنسبة 40 بالمائة خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم المنقضي
وتبقى أسعار التصدير على المستوى الوطني هي الأدنى مقارنة بالأسعار المعتمدة بالأسواق الإسبانية ، إذ بلغ متوسط السعر خلال شهر جانفي الماضي 2ر3 أورو/كلغ مقابل 4ر3 /كلغ
أما متوسط سعر زيت الزيتون البيولوجي فقد بلغ 47ر3 أورو/كلغ مقابل 8ر3 أورو/كلغ خلال شهر جانفي 2022 وفق المصدر ذاته
وبلغت كميات زيت الزيتون المصدرة خلال الثلاثة أشهر الأولى من موسم 2021 / 2022 حدود 4ر59 ألف طن مقابل 62 ألف طن خلال الموسم المنقضي (2020/2021)
تمثل عائدات صادرات زيت الزيتون السائب 82 بالمائة مقابل 18 بالمائة متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلب
كما ارتفع معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير بنسبة 40 بالمائة خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم المنقضي
وتبقى أسعار التصدير على المستوى الوطني هي الأدنى مقارنة بالأسعار المعتمدة بالأسواق الإسبانية ، إذ بلغ متوسط السعر خلال شهر جانفي الماضي 2ر3 أورو/كلغ مقابل 4ر3 /كلغ
أما متوسط سعر زيت الزيتون البيولوجي فقد بلغ 47ر3 أورو/كلغ مقابل 8ر3 أورو/كلغ خلال شهر جانفي 2022 وفق المصدر ذاته
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 242471