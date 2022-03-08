المهرجان الدولي للمسرح المحترف 4/4 بجندوبة : نافذة على المسرح وكواليسه

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تعيش ولاية جندوبة من 16 إلى 21 مارس الجاري على وقع فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للمسرح المحترف 4/4 ،بمشاركة أعمال مسرحية بمقاربات فنية متنوعة وأسماء لامعة في مجالي المسرح والتكوين من تونس والخارج .وتأتي هذه الدورة الجديدة للمهرجان التي ينظمها مركز الفنون الركحية والدرامية بجندوبة "لإبراز قيمة الفعل المسرحي في حياة الشعوب، وأهمية التواصل مع الجمهور من مختلف التوجهات الفكرية والفئات العمرية بهدف إرساء مقومات حياة ثقافية ثرية ومتنوعة قادرة على تغيير الواقع المعيش للمواطن أينما كان، وتمكينه من آليات التعبير والاسهام بفاعلية في نحت مجتمع اكثر التصاقا بمشاغله وتطلعاته، وخلق جيل جديد من المبدعين في كافة المجالات ".وتتميز الدورة الجديدة للمهرجان الدولي للمسرح المحترف 4/4 بجندوبة بتنوع العروض التي تراوح بين المسرحية والموسيقية والفكرية والتنشيطية، إلى جانب الورشات الفنية التكوينية في مجالات الفن المسرحي والعروض الموجهة للاطفال، حيث من المنتظر عرض مسرحيات مثل "عقاب جواب" لشركة رؤى للانتاج الفني، و"قلب الرحى" لدليلة المفتاحي، و"رهاب" لمركز الفنون الدرامية والركحية بجندوبة، إلى جانب أعمال مونودرامية ""رحم" من ليبيا، و"صهيل" من العراق، و"للرجال بركة" لنجوى ميلاد، و"ارجموا مريم" من فلسطين، و"للة القمرة" لهيفاء الطويهري، وذلك بالمركب الثقافي عمر السعيدي ودار الثقافة بفرنانة .كما يشمل المهرجان تنظيم ورشات تكوينية في فن المسرح من ذلك ورشات "الممثل الشاهد" تأطير جليلة بكار، و"الجسد كاداة للتعبير" لخالد بوزيد، و"صنع العرائس " لميساء السعيدي، و"الارتجال في المسرح" لعاطف بن حسين، فضلا عن العروض الكوريغرافية "ابيض واسود" لنوال الاسكندراني، و"رسالة الى الرب" لثريا البوغانمي.ومن أبرز العروض المسرحية التي تمت برمجتها بالمهرجان مسرحيات "4949 " لشركة جوكر للانتاج ، و" ذاكرة" لسليم الصنهاجي، و"18 اكتوبر" لمركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر، و"الروبة" لمركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان، و"عجاف+200" من ليبيا، و"جوع لكبار" من المغرب، و" جنة هنا" من مصر ،و"براكاج" لجمعية شكري بلعيد للفنون، و"الانحوتة" من الاردن، و"راعي الصحراء" لمركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين، و"ربع وقت" لمسرح الحمراء ،و"سوري بيكيت" لمركز الفنون الدرامية والركحية باريانة، و"عندما ينتهي يسقط" من ايران .كما يقدم المهرجان كرنفال "أبيض وأسود" بمشاركة مجموعة فنية وتنشيطية من الجزائر، وذلك بالتزامن مع انطلاق عروض مسرح الشارع، وتنظيم معارض فنية لمعلقات العروض المسرحية المشاركة، والمنتوجات والصناعات التقليدية، الى جانب برمجة عروض مسرحية للاطفال، واخرى موسيقية على غرار عرض موسيقي من التراث الجزائري لفرقة فنون وتراث الرقص الشعبي و "نسمات كافية " للبنى المقري و"الوالدة" للبنى نعمان .