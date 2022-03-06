المنتخب التونسي لكرة اليد يستانف غدا تحضيراته لكاس امم افريقيا بتربص خاص باللاعبين المحليين

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يستأنف المنتخب التونسي لكرة اليد، غدا الاثنين، بنابل والحمامات، تحضيراته لكأس إفريقيا للأمم القادمة التي ستدور بالمغرب من 22 جوان إلى 2 جويلية 2022 باجراء تربص اول مخصص للاعبين المحليين يتواصل الى غاية 11 مارس الجاري قبل الدخول في تربص ثان من 14 الى 19 من نفس الشهر بمشاركة اللاعبين المحترفين بالخارج.حراس المرمى: محمد صفر (الترجي الرياضي) وسليم البريني (نادي ساقية الزيت).جناح أيمن: عصام رزيق (النجم الساحلي)، طارق جلوز (الترجي الرياضي) ومحمد علي بحر (النادي الإفريقي).ظهير أيمن: نور الدين ماوة (النجم الساحلي)، أشرف المرغلي (الترجي الرياضي) و طه السماوي (نادي ساقية الزيت).ظهير أيسر: ريان زرياط (النجم الساحلي)، حازم باشا (الترجي الرياضي)، أسامة الرميكي (النادي الإفريقي) وبلال عتيق (جمعية الحمامات).منسق: بلال العبدلي (الترجي الرياضي) وعلاء مصطفى (النادي الإفريقي).لاعب دائرة: غازي بالغالي (النجم الساحلي) ورامي حمام (النادي الإفريقي).جناح أيسر: أسامة البوغانمي وغسان التومي (الترجي الرياضي).