استعداد الاتحاد الدولي للسباحة لدعم المنشات الرياضية والسباحة التونسية (طه الكشري)

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أعلن رئيس الاتحاد العربي للسباحة وعضو الاتحاد الدولي طه الكشري استعداد الهيكل الدولي لدعم تونس والسباحة التونسية بصفة خاصة من خلال تركيز مشروع الاكاديمية الدولية لتطوير السباحة في افريقيا ليكون اول مشروع عربي وافريقي في اختصاص السباحة بتونس.واشار الكشري الذي يتواجد بتونس في اطار انعقاد الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي، خلال اللقاء الذي جمعة امس الخميس بوزير الشباب والرياضة كمال دقيش الى ان اختيار تونس لاحتضان هذا المشروع يعكس مدى تميز تونس إقليميا ودوليا وتألق أبطالها على المستوى الأولمبي مجددا دعم الاتحاد الدولي لتطوير المنشآت الرياضية وذلك من خلال إعادة تهيئة المسبح الأولمبي بالمنزه لوضعه على ذمة رياضيي النخبة وكل النوادي.ومن جهته، اكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش خلال هذا اللقاء الذي حضره بالخصوص أمين عام الاتحاد العربي للسباحة زهير المفتي ورئيس الجامعة التونسية للسباحة الهادي بن حسن، توجه الوزارة واستراتيجيتها المستقبلية نحو دعم الرياضيين والمنتخبات في الرياضات التي فرضت تألقها دوليا والعمل على تعميم المسابح بمختلف الجهات داعيا الى ضرورة تعزيز التمثيلية العربية بالاتحادات والهياكل الدولية وتضافر الجهود المشتركة بينها لمزيد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم التربصات الرياضية خاصة وان تونس تتوفر على مميزات وخصائص طبيعية تؤهلها لاحتضان المعسكرات الرياضية.